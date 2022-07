Camilla Parker Bowles, le confessioni dell’ex cognata che faceva la modella

Fonte: IPA Carlo e Camilla, prove da Sovrani: la Regina assente al Royal Maundy Service

La Duchessa di Cornovaglia Camilla Parker Bowles oltre ad avere una sorella, Sonia Annabel Shand Elliot, aveva anche un fratello, Mark Shand, purtroppo venuto a mancare nel 2014 (a soli 62 anni) a causa di un grave incidente fuori a un bar di New York che gli ha causato un trauma cranico. In questi giorni Marie Helvin, ex fidanzata di Mark Shand, ha rilasciato un’intervista a cuore aperto in cui, tra le altre cose, ha anche parlato della sua love story con il fratello della Duchessa di Cornovaglia.

Camilla Parker Bowles, parla l’ex cognata: “La reputo una donna coraggiosa”

“Ci siamo lasciati a causa mia” ha ammesso la donna, parlando del fratello di Camilla Parker Bowles “ero innamorata di lui ma c’era una parte di me che non voleva sentirsi in trappola e per questo non abbiamo mai convissuto. Avevo un appartamento” continua la Helvin “in cui lui ovviamente poteva stare ma mai gli avrei permesso di lasciare più di un capo di abbigliamento nel mio armadio”.

La Helvin, che è stata insieme al fratello di Camilla alla fine degli anni ’80, ha anche confessato: “Penso di aver erroneamente creduto che il suo amore fosse più forte, che avrebbe aspettato i miei tempi, ma poi ha incontrato sua moglie Clio a una festa e hanno semplicemente avuto un colpo di fulmine”.

II fratello di Camilla, infatti, dopo la fine della relazione con l’ex modella ha incontrato l’attrice francese Clio Goldsmith che ha sposato nel 1990 e da cui ha avuto una figlia, Aysha, che oggi ha 27 anni. La coppia si è poi separata nel 2010.

Durante la sua relazione con Mark Shand, scrittore e ambientalista, Marie Halvin ha avuto ovviamente l’opportunità di conoscere le sue due sorelle per le quali ha speso delle bellissime parole: “Mi piacevano entrambe le sorelle e in particolare mi piaceva Camilla”.

Seconda la donna, infatti, “c’è qualcosa di estremamente coraggioso in Camilla, ho ammirato molto la sua sincerità. La trovai subito una donna tenace, una donna molto molto sexy in un modo tutto inglese”.

Marie Helvin, che è stata sposata con il fotografo David Bailey prima di incontrare Mark, oggi è single. Non convolerebbe mai più a nozze ma ha ammesso che “sarebbe carino avere un compagno, qualcuno con cui condividere le cose”. Oltre che con Bailey e con Shand, Marie ha condiviso parte della sua vita anche con uomini del calibro di Marlon Brando, Warren Beatty, Imran Khan.

Fonte: Getty Images

L’ex cognata di Camilla Parker Bowles è al verde: “sono pronta anche a fare la cassiera, che male c’è?”

Marie Helvin tra gli anni ’80 e ’90 è stata una quotatissima modella e non ha mai davvero smesso di lavorare per diversi brand. La pandemia però ha dato una forte battuta d’arresto alla sua carriera, e ai suoi risparmi di una vita, e oggi la donna ha gravi problemi economici.

“Purtroppo, a causa della pandemia, tutti hanno smesso di lavorare e mentre l’industria della moda si è ripresa, sfortunatamente per me il mio lavoro non l’ha fatto, o non ancora” ha affermato.

Il problema, secondo la ex super modella, è che l’inclusività tanto millantata dal mondo della moda negli ultimi anni in realtà non si applica a donne agé come lei che si portano bene gli anni e soprattutto rifiutano di cedere ai capelli bianchi.

“Oggi puoi avere una figura più piena o magra, puoi avere dei tatuaggi, ma se sei una donna anziana devi avere i capelli grigi“, sostiene Marie “penso che sia perché quelli che controllano le agenzie pubblicitarie sono solitamente giovani uomini e la loro idea di una donna di 60 o 70 anni è diversa dalla mia. I capelli grigi sono tutto ciò che interessa loro. Il resto di noi viene semplicemente ignorato”.

Proprio a causa della mancanza di lavoro, Marie Helvin durante un Podcast chiamato Third Act ha ammesso che sarebbe prontissima anche a lavorare come cassiera in un supermercato: “Non ci vedo nulla di male, sono sempre stata indipendente e continuerò ad esserlo”.