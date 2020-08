Forse lui non ti amerà mai come tu desideri

editato in: da

In un mondo ideale, le persone che riempiono la nostra vita, ci amano come noi abbiamo sempre desiderato. Di quell’amore forte, intenso e potente, di quel sentimento travolgente ma sempre delicato e gentile, rispettoso e libero.

Fantastichiamo su quell’eterno batticuore, su quel sogno a occhi aperti tutto da vivere, salvo poi subire il più brusco dei risvegli dopo le prime discussioni e le piccole delusioni. La verità è che vivendole nella quotidianità, quelle relazioni, ci accorgiamo di quanto le nostre speranze si rivelino fallimentari, ogni volta.

E ci chiediamo perché commettiamo gli stessi errori, perché scegliamo di iniziare una relazione con chi inevitabilmente finisce per deluderci. E se la colpa fosse la nostra?

A volte riponiamo troppe aspettative negli altri, perché fantastichiamo su cose che in realtà sono solo nella nostra mente, ma dovremmo imparare che le persone amano nel modo in cui sanno farlo, non come desideriamo.

Non è facile accettare di costruire una relazione che sia differente da ciò che immaginavamo, ma il mondo che viviamo è reale e, come tale, è fatto di persone, non di ideali. Non possiamo insegnare, o peggio costringere, le persone ad amarci come noi vogliamo.

L’amore non è una schiavitù accettata, chi è al nostro fianco non deve sentirsi costretto ad amarci come pretendiamo per non deludere le nostre aspettative e i nostri sogni, l’amore se è puro e autentico, non può ferire, mai.

Se abbiamo scelto di trascorrere la vita al fianco di qualcuno dobbiamo permettergli di essere chi è, di amarci come lui sa fare, in maniera autentica e libera, senza finzioni o costrizioni.

Dovremmo smetterla di vedere l’amore come una fiaba con fate, principe e principesse, con castelli e scintille che si librano dal cuore. E non perché le favole d’amore non siano reali, semplicemente perché l’amore è il sentimento che salverà il mondo, ed è la cosa più concreta che possiamo provare e che possiamo ricevere.

Accettiamolo per quello che è. Forse il nostro partner non ci amerà mai come desideriamo, perché probabilmente sarà in grado di darci molto di più di quello che immaginavamo, di quello che vediamo nei film o nei cartoni animati perché tutto sarà reale, come solo l’amore sa esserlo.