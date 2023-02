Fonte: iStock Felicità over 70

Non ci stancheremo mai di dirlo e di ripeterlo: non è mai troppo tardi. Non lo è per fare un’infinità di cose, per raggiungere i traguardi e per inseguire sogni grandi e straordinari. Per fare scelte diverse e migliori, per cambiare la nostra vita e quella degli altri.

Non è mai troppo tardi per tornare tra i banchi di scuola, per dedicarsi a una passione, o per fare nuove amicizie. Non lo è per tornare a innamorarsi e sentire di nuovo quel meraviglioso batticuore. E non lo è neanche per essere felici.

Non sono solo le esperienze personali a dirlo, ma anche i dati, e quelli non possono mentire. Secondo la scienza, infatti, la nuova felicità è over 70. Ed è più bella che mai!

Over 70: la felicità è qui e adesso

Lo facciamo tutti, anche inconsapevolmente e ai nostri danni: rinunciamo sempre a qualcosa. Lo facciamo nascondendoci dietro alle scuse più banali, le stesse che ci impediscono davvero di viverci il presente e di afferrare la felicità che si nasconde dietro alle piccole cose, quelle che si vivono qui e ora.

Sembra però che questo circolo vizioso sia destinato a interrompersi prima o poi, e per fortuna possiamo dire. Secondo un nuovo report, infatti, la vera felicità, quella autentica, genuina e spensierata, arriva a settanta anni. Ed è davvero bellissima.

A confermarlo erano già stati i dati raccolti dal Censis a seguito di un’intervista condotta su un campione di uomini e donne nel pieno della terza età. È emerso che più dell’80% degli intervistati si è dichiarato felice e spensierato come mai non lo era mai stato fino a questo momento.

La soddisfazione che appartiene ai settantenni, inoltre, è stata confermata anche da un altro studio che proviene dall’altra parte del mondo. Secondo la ricerca condotta dall’American association of retired persons in collaborazione con il National Geographic, infatti, è emerso il medesimo risultato. Gli over 70 sono molto più felici rispetto ai giovani e agli adulti.

Terza età e felicità: cosa dice la scienza

I dati emersi dallo studio condotto dall’American association of retired persons e dal National Geographic, ci dicono che due terzi delle persone che hanno superato i settant’anni sono felici e soddisfatti della loro vita. Che vivono sicuramente meglio rispetto ai giovani e agli adulti.

Le motivazioni sono date da obiettivi più semplici rispetto a quelli avuti prima. Non ci sono più le ambizioni professionali, né tanto meno gli impegni, e la qualità della vita è sicuramente migliore.

Non si tratta propriamente di una novità. Diversi studi in passato hanno parlato di una curva a U per riferirsi alla felicità nel corso della vita. La si possiede quando si è giovani, ma la si perde da adulti, anche se non completamente. A un certo punto, però, questa è destinata a tornare e a restare per il resto dei nostri giorni.

Messe da parte le aspettative e le ambizioni, infatti, quel che resta del tempo viene impiegato in maniera completamente diversa. Gli over 70 possono finalmente dedicarsi ad attività e a progetti che avevano sempre trascurando, traendo così benefici e soddisfazioni in termini di benessere.

Anche tutti gli aspetti legati alle problematiche quotidiane vengono messi da parte, scegliendo consapevolmente a quali cose dare priorità e importanza. Si vive nel qui e ora, e facendolo non si sbaglia.

Insomma, ancora una volta gli over 70 diventano un esempio da seguire. E questa volta, quell’esempio, parla della felicità.