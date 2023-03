Ansia da lunedì? Ecco la strategia per iniziare la settimana senza stress

Fonte: iStock Ansia da lunedì

Si chiama Sunday Scaries o Sunday blues e come il nome stesso suggerisce è una sensazione che fa riferimento alla paura, all’ansia e all’angoscia che ci avvolgono e ci travolgono la domenica, soprattutto durante le ore pomeridiane.

È qualcosa che tutti, chi in maniera più persistente e chi meno, abbiamo provato almeno una volta nella vita e le motivazioni sono piuttosto intuibili. La domenica, infatti, non è più vista e vissuta come il giorno dedicato al tempo libero e al riposo, ma come quello che precede il tanto temuto lunedì, il giorno che segna l’inizio della settimana e il ritorno a lavoro e che, a sua volta, genera ancora più ansia.

Insomma, un circolo vizioso questo, che sembra destinato a ripetersi settimana dopo settimana, ma che possiamo interrompere attraverso la strategia del lunedì minimo. A parlarne, per prima, è stata Marisa Jo, tiktoker e specialista del benessere, che grazie ad alcuni consigli condivisi in rete, che sono diventati immediatamente virali, ci ha svelato come uscire da questo stato di ansia perenne. Scopriamo insieme cos’è e come si applica.

Cos’è il lunedì minimo: la strategia di sopravvivenza diffusa da Marisa Jo

L’ansia del lunedì, che si manifesta già a partire dalle ore pomeridiane della domenica, è qualcosa che abbiamo sperimentato tutti. Che si sia trattato solo di brevi periodi, che magari coincidevano con momenti lavorativi intensi, o di una sensazione che proviamo perennemente, sappiamo tutti che a lungo andare tutto questo può minare il nostro benessere psicofisico.

Ed è proprio per preservare questo benessere, che sta tanto a cuore a Marisa Jo, la tiktoker ha deciso di condividere una strategia che tutti possiamo applicare a partire già da ora, e che ci permette di iniziare nel modo migliore, e senza stress, la settimana.

Il nome di questo modus operandi, che dovremmo fare nostro, è lunedì minimo, e come il nome stesso suggerisce ci invita a a fare il minimo indispensabile proprio durante la giornata che inaugura la settimana lavorativa.

Nella pratica il consiglio è quello di svuotare l’agenda dagli impegni, o comunque di occuparsi solo delle cose che non si possono rimandare e di posticipare, quindi, gli appuntamenti più intensi e faticosi agli altri giorni della settimana. In questo modo quello che è considerato il giorno più terribile della settimana, diventa anche quello meno stressante. Applicando questa strategia, infatti, ci ritroviamo tutti a fine giornata meno stanchi e in possesso di una buona dose di energie per affrontare il resto della settimana.

Questo ci permette anche di arrivare alla domenica senza più quegli stati d’ansia che ci impediscono di viverci appieno il tempo libero durante il weekend.

Come applicare il lunedì minimo già da oggi

Non c’è una vera e propria regola fissa per approcciare al lunedì minimo, anche perché l’organizzazione della giornata può variare in base al contesto lavorativo e al ruolo che si ricopre. Se posticipare gli impegni in agenda non è possibile, possiamo comunque applicare altre strategie per rendere la giornata meno stressante.

Possiamo, per esempio, approfittare della pausa pranzo per fare una passeggiata all’aria aperta o per fare qualcosa di piacevole per staccare la spina, anche se solo per 30 minuti. Un altro consiglio è quello di pianificare in agenda un’attività che ci rende felici. Possiamo dedicarci a una passione o a uno sport, ma anche incontrare un’amica dopo il lavoro rendendo così l’inizio della settimana estremamente piacevole.

Se il ruolo e le condizioni lavorative lo permettono, concediamoci di fare le cose con calma il lunedì, senza strafare. A fine giornata avremmo comunque i nostri risultati, anche se minimi, che potremmo poi implementare durante gli altri giorni. Questo ci permetterà di concludere la settimana senza stress o ansia. Funzionerà? Provare per credere!