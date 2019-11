Non dimenticarti degli amici: una cena a settimana con loro ti renderà felice

editato in: da

La presenza degli amici nella vita è preziosa, quanto fondamentale. Loro ci sono sempre, nei momenti di gioia e di dolore, in quelli in cui siamo più distanti e nei periodi in cui abbiamo bisogno di loro.

A volte però il lavoro e gli impegni quotidiani ci portano a posticipare e a rimandare gli incontri con quelle uniche persone in grado di farci stare davvero bene. Questo è un errore che non dovremmo più commettere.

Basta anche un solo incontro settimanale per risollevarci il morale da una settimana o un periodo difficile e questo è un dato di fatto, lo conferma anche la scienza.

Secondo una ricerca condotta dalla Oxford Economics, mangiare con gli amici aumenta il grado di felicità e soddisfazione di se stessi e della propria vita.

Basta infatti organizzare anche solo una volta a settimana una cena con gli amici più cari, questo aiuta a prendersi cura di se stessi e delle proprie relazioni prevenendo inoltre eventuali depressioni, tristezze o ansie.

La ricerca è stata condotta su un campione di circa 8 mila persone di nazionalità inglese: è emerso che coloro che a causa del lavoro e degli impegni erano abituati a mangiare soli o a trascurare gli affetti si sentivano più infelici e insoddisfatti rispetto agli altri.

La frenesia della quotidianità inevitabilmente porta all’isolamento sociale, gli affetti vengo trascurati e anche gli incontri diventano fugaci perché organizzati tra un impegno e l’altro.

Quello che tutti dovremmo fare è dedicare ai nostri amici e alle relazioni anche solo un giorno a settimana, per riunirci tutti attorno ad una tavola e mangiare insieme.

Che si tratti di un pranzo o una cena, l’importante è condividere con chi si vuole bene un momento gioioso e conviviale come quello del pasto.

La sensazione di benessere è assicurata, trascorrendo dei momenti a tavola con i vostri più cari amici vi sentirete immediatamente più felici.

La scienza lo conferma e consiglia di ritagliarsi almeno un giorno a settimana da trascorrere con chi amiamo per portare benessere e armonia all’interno della nostra vita.