Con oltre 23mila recensioni questi pantaloncini colorati ti svoltano il look estivo, anche in segreto

Fonte: GettyImages I pantaloncini che ti svoltano i look estivi

Con l’arrivo dell’estate, uno dei fastidi più comuni per molte donne è lo strofinamento delle cosce, specialmente quando si indossano gonne o vestiti leggeri. La soluzione? I pantaloncini sottogonna Wirarpa, un capo semplice ma indispensabile da avere sempre nel cassetto.

Realizzati in 95% cotone e 5% elastan, questi shorts offrono morbidezza, traspirabilità e una vestibilità elastica che ti fa sentire come avvolta in una nuvola. Il tessuto è delicato sulla pelle e lascia respirare, perfetto per le giornate calde o anche per dormire con il massimo comfort.

La vita alta con cintura rivestita in tessuto garantisce una vestibilità comoda senza stringere, mentre il cavallo a soffietto e le gambe lunghe (20 cm) assicurano la massima libertà di movimento e protezione dallo sfregamento. Inoltre, non segnano sotto gli abiti e non si arricciano: restano in posizione per tutta la giornata, senza salire o arrotolarsi.

Da alleato nascosto a protagonista dei tuoi outfit estivi

Dimentica gli antiestetici pantaloncini sottogonna! Questi biker shorts sono perfetti anche per ricreare tanti outfit cool ma comodi e dal sapore sportivo-chic. Non a caso,sono riusciti a guadagnarsi un posto anche tra i look più sofisticati e cittadini. A dimostrazione che il comfort può essere anche elegante, basta guardare a un’icona intramontabile di stile come Lady Diana: già negli anni ’90 li sfoggiava con grande disinvoltura, abbinandoli a felpe oversize, sneakers e occhiali da sole, anticipando di decenni le tendenze attuali.

Per un look casual ispirato proprio alla principessa Diana, basta indossarli con una felpa ampia vintage o un maglione oversize, scarpe da ginnastica bianche e magari uno zainetto minimal. Il risultato? Un mix di praticità e glamour, perfetto per la città.

Per un’alternativa più urbana e contemporanea, i biker shorts si prestano bene anche a essere abbinati a un blazer leggero e una canotta in cotone. Il contrasto tra il taglio sartoriale del blazer e la linea sportiva dei pantaloncini crea un equilibrio interessante, adatto anche per un brunch, una giornata di smart working fuori casa o un aperitivo easy in terrazza. Ai piedi? Sandali flat, mules o sneakers, a seconda del tono che vuoi dare all’outfit.

In chiave estiva, puoi portarli con una camicia di lino aperta sopra un top corto, aggiungendo accessori in paglia e occhiali da sole maxi per un effetto chic da vacanza, anche se sei solo in giro per commissioni.

L’ampia disponibilità di taglie (dalla S alla XXXL) e la pratica confezione da 4 pezzi, offre la possibilità di scegliere tra monocolore, colori basici o colori pop, sufficienti da poter ricreare infiniti look o, al contempo, utilizzarli in segreto sotto gonne e vestiti. A te la scelta!

Non è più solo questione di comfort: i biker shorts, quando scelti con la giusta vestibilità come i Wirarpa, diventano un capo moda vero e proprio. Con un pizzico di creatività e qualche ispirazione retrò — Diana docet — puoi trasformare questi pantaloncini in un alleato di stile per tutta l’estate.

