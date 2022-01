Look boho chic in inverno: istruzioni per l’uso

Il look boho chic normalmente si associa al caldo e all’estate, ma a coloro alle quali questo look piace non si limitano ad indossarlo solo nel mesi più caldi. ho pensato quindi che potesse essere utile un post su come realizzarlo anche in inverno. Alla fine, si tratta di avere nel guardaroba alcuni capi veramente facili, che, mescolati insieme nel modo giusto, vi aiuteranno a realizzare un look bohémien in modo stiloso e veloce!

Look boho chic in inverno: la maglieria

La maglieria è uno dei pezzi chiave. Banditi i dolcevita a tinta unita in colori pastello, date sfogo alla vostra fantasia con maglioni, cardigan e poncho in fantasia a righe, spinati, con le frange, disegnati e con applicazioni country. Preferite le fibre spesse e ruvide, come la lana, anche rigenerata o l’alpaca. Per quanto riguarda i colori, non temete di esagerare: a parte il fluo, va bene praticamente tutto!

Look boho chic in inverno: camicie e jeans

Le camicie saranno romantiche, preferibilmente bianche o crema, in modo da staccare rispetto al colore e alle fantasie dei maglioni. Vanno bene i colli alla coreana, le maniche a sbuffo e i ricami. Se trovate dei pezzi vintage in mussola leggera, non fateveli scappare: d’estate potete indossarli a pelle, mentre d’inverno saranno stupendi con sotto biancheria lana e seta e sopra un morbido cardigan coloratissimo.

Look boho chic in inverno: stivali e stivaletti

I texani, anche alla caviglia, vanno benissimo. Prediligete le punte affilate a quelle più stondate e regolate l’altezza dello stivale sulla base della vostra fisionomia, tenendo presente che gli stivaletti alla caviglia tendono ad accorciare, Piuttosto, preferite uno stivale al ginocchio.

Look boho chic in inverno: cappotti e cappelli

Cappotti over in tinta unita preferibilmente in lana e dalla linea non troppo strutturata saranno l’ideale per alleggerire l’insieme e renderlo stiloso, ma non troppo elaborato. Il colore d’elezione è il cammello, che potete correggere, nel caso vi spenga in viso, con sciarpe e cappelli che siano più vicini alla vostra palette cromatica, anche in una nuance a contrasto. Il cappello può anche avere la tesa, come un fedora o un panama, magari in panno.