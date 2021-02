Little black dress: tutte le personalità di un classico

editato in: da

Il tubino nero è un classico. Il fatto che sia un classico però non significa che debba essere banale, o scontato, o che debba essere indossato sempre nello stesso modo. Essendo un capo basico, si presta ad essere portato in tanti modi diversi, a seconda delle personalità che lo indossano. Vediamone qualcuno.

Little black dress: easy chic

Con rossetto rosso e occhialone da diva è una combinazione sempre vincente. Se volete sottolineare il punto vita, aggiungete una cinturina, anche sottile. Renderà il look più sofisticato. La borsa perfetta è una borsa a spalla da giorno, semplice e classica. Ai piedi, ballerine per un vero look easy chic, altrimenti décolleté per un look da femme fatale.

Little black dress: street style

Eh sì, il tubino nero si presta ad essere indossato anche con texani e impermeabile cerato! E guardate come funziona bene! Se non sapete cosa mettere la prossima volta che piove, vi consiglio di salvare questo look.

Little black dress: alla francese

Uno dei look che preferisco: con ballerine raso terra (si necessitano gambe lunghe e toniche), occhiali grandi e borsa di paglia. Stiamo parlando di capi che si possono trovate a pochissimo, o addirittura nel mercato del vintage o del second hand. Quell’understatement che per me è il top del top. La verità è che il tubino nero è estremamente democratico. Nel momento in cui trovi quello giusto per te, hai trovato l’anima gemella. Lo utilizzerai fino alla fine dei suoi giorni… e poi te le farai fare un’altro uguale.

Little black dress: elegante

Il tubino nero può essere elegantissimo, pur restando sopra il ginocchio. Basta che abbia un dettaglio particolare, come l’orlo delle maniche ad esempio, e che venga abbinato a calzature chic, non necessariamente altissime e non necessariamente con le dita scoperte. Immediatamente diventa il protagonista, pur nella sua assoluta semplicità.