Gonna lunga d’inverno: idee di look

La gonna lunga è un capo estremamente versatile e che non va relegato solamente al periodo estivo. Con gli opportuni accorgimenti di pesantezza e colore, può essere indossata tranquillamente anche in inverno e anzi, è un capo che consente dei look davvero stilosissimi. Vediamo insieme qualche idea.

Gonna lunga d’inverno: metal

In versione metallizzata mi piace moltissimo. Potete abbinarla ton sur ton, quindi con la gamma dei grigi se scegliete l’argento o dei gialli e degli ocra se preferite l’oro. Personalmente, credo che anche il colore a contrasto funzioni bene. Provate ad esempio con i toni accesi del rosa sull’argento o con il blu sull’oro: vedrete che bell’effetto!

Gonna lunga d’inverno: bianca

Chi ha detto che il bianco non si può mettere? Portatelo magari smorzandolo con toni più scuri come ad esempio il nero, il verde scuro o il grigio. Vi raccomando: ravvivate il tutto aggiungendo un tocco di colore, magari con gli accessori.

Gonna lunga d’inverno: versione ton sur ton

Gradazioni di beige, di grigio, di blu, ma anche di azzurro, marrone o bordeaux: il ton sur ton personalmente mi piace molto. Aiuta a dare continuità cromatica alla figura, che non guasta se volete allungarla o renderla più affusolata. Unica cosa che vi raccomando: staccate con qualcosa, magari con un accessorio, per rompere la monotonia.

Gonna lunga d’inverno: a pieghe

Se vi piace il genere, potete adottarlo in modo classico, quindi con la classica gonna plissé lunga, oppure rivisitarlo con gonne con inserti colorati, che potete poi riprendere con altri dettagli del vostro look. Attenzione ai capi spalla: evitate le lunghezze a metà coscia, a meno che non li portiate aperti. Meglio lunghezze lunghe alla caviglia oppure corte alla vita per equilibrare le figura.