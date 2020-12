editato in: da

Non è bello il color oro? Fa subito Natale, feste e scintillii! Oggi che è la Vigilia, ho pensato di darvi qualche idea di shopping a tema gold, per far brillare di luce le vostre feste!

Golden girl: premessa

Il color oro sta bene in particolare a chi ha sottotono caldo, ma nulla vi vieta di indossarlo anche se avete sottotono freddo! In questo caso, magari, preferite dettagli o accessori ad un total look e abbinatelo a colori freddi in modo da illuminarli.

Golden girl, idee di shopping a tema dorato: abbigliamento

Un abito dorato è quello che ci vuole per le feste, anche se dobbiamo passarle in casa. Il fatto di non poter uscire non deve essere una scusa per non permetterci di vestirci eleganti: è comunque un giorno di festa!

Se vogliamo brillare anche il resto dell’anno, allora una giacca tutta glitter è quello che fa per noi: le paillettes sono fenomenali, anche per l’umore!

Se invece siamo tipi più pratici, ma amiamo comunque brillare, allora proviamo con un piumino in versione gold: sarà il capo spalla perfetto anche per look più sportivi e casual.

Cosa mettere sotto ad un abito color oro? La lingerie nude funziona sempre! È invisibile e sarà perfetta anche sotto a pizzi e trasparenze. Tenetelo presente!

Golden girl, idee di shopping a tema dorato: accessori

Guardiamo il lato positivo dello stare in casa: possiamo metterci dei fantastici sandali a piede nudo anche se fuori nevica! Se poi hanno dettagli dorati, allora sono proprio perfetti.

Per completare il look, un accessorio immancabile è la borsa. Se non amate vestirvi tutte d’oro, la pochette gold fa al caso vostro e sarà molto graziosa anche durante il resto dell’anno, abbinata in contesti più informali.

E per chi vuole un look raffinato e ricercato, un tocco dorato sul viso non può mancare. Con il make up, con un paio di orecchini, o anche con un paio di occhiali da sole con dettagli dorati. Eccovi pronte per le feste!