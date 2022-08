Fonte: Getty Images, Carrera, So What, Giovanni Raspini, Gaelle, Kardiff Ferragosto: ecco il look perfetto per la serata!

Oggi si festeggia ferragosto: cosa metterete stasera? Ecco una serie di idee luminose e molto glitter che potrete sfoggiare sia oggi che in qualunque serata estiva in modalità party time!

Look per Ferragosto: il top in paillettes

Il top in paillettes è perfetto sia con una mini in jeans che con il pantalone di una tuta, se vi piace l’idea di stare comode. Volendo, potete anche utilizzarlo come copri costume serale in spiaggia per una extra dose di luce al tramonto prima che la festa cominci.

Look per Ferragosto: il bra glitter

Un microtop glitter o in cristalli sarà perfetto per la sera, ma anche per il tardo pomeriggio in spiaggia. Potete portarlo con una mini coloratissima o con un paio di shorts, ma anche con una giacca tipo blazer da portare se dovesse fare fresco. Quello più cool? Senza dubbio quello dello smoking, perché aggiunge quel tocco à la garçonne che rende l’insieme più chic.

Look per Ferragosto: il top nude look

Se avete seno minuto, questo è decisamente il look che fa per voi! Questo genere di top è perfetto per il seno che ha bisogno di poco sostegno e vi consente di mantenere l’addome e la schiena nudi. Visto che è molto sexy, il mio consiglio è quello di spezzarlo con un paio di jeans, in modo da sdrammatizzarlo e renderlo più easy.

Fonte: Getty Images

Look per Ferragosto: l’accessorio luccicoso

Se non ve la sentite di portare un capo in paillettes perché avete timore dell’effetto “too much”, allora andrà benissimo anche un accessorio. Potrebbe essere una borsetta, una pochette, un paio di occhiali con lenti a specchio, un paio di infradito glitter o di orecchini chandelier. Il punto è: brillate! Soprattutto se siete in spiaggia, con le luci del tramonto, l’effetto sarà bellissimo.