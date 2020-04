Cosa mettere per una videocall di lavoro: idee di look

editato in: da

La domanda che mi fa oggi Michela in realtà mi è stata fatta da diverse di voi: cosa mettere per una videocall di lavoro? Vediamo una serie di idee di look e di consigli pratici per voi.

Cosa mettere per una videocall di lavoro: premessa

Il fatto che la call sia semplicemente a video vi semplifica le cose, nel senso che, a meno che non vi alziate o non dobbiate farvi vedere a figura intera, potete indossare pantaloni comodi da casa, il che, se dovete stare sedute per diverse ore alla scrivania, può essere molto più comodo di un paio di jeans, di pantaloni dal tessuto fermo, o anche semplicemente dei collant da indossare sotto la gonna. La parte superiore (e quindi visibile) del vostro corpo però dovrà comunque essere in ordine. Quando dico in ordine, intendo dire che i vostri interlocutori, nonostante siate in casa, si aspetteranno da voi di vedervi come vi vedono in ufficio, magari in versione più rilassata, ma di certo non scomposta o trascurata.

Cosa mettere per una videocall di lavoro: bluse &co.

Senza stare ad impazzire, se il vostro look è normalmente easy, dal momento che non dovrete affrontare il gelo dell’esterno, potete tranquillamente optare per una semplice blusa o per una camicia. Cosa importantissima: anche se siete in casa, gestite la vostra immagine esattamente come fareste se foste in ufficio. Occhio quindi alle trasparenze, alla biancheria, ma anche al make up e ai capelli. Via Skype, Zoom e simili non mi risulta che ci siano magici filtri antiocchiaie, quindi regolatevi di conseguenza.

Cosa mettere per una videocall di lavoro: blazer &co.

Se il vostro ruolo lo richiede, un blazer o una giacca potrebbero essere adeguati anche ad una video call di lavoro. Potete indossarli sopra la camicia, il top o la maglia, e vi consentiranno, esattamente come in ufficio, di avere immediatamente un’aria più business.