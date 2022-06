Denim on denim: la camicia in jeans sui jeans

Mi dai qualche spunto per mettere più spesso la camicia in jeans?

Il look in total denim è super cool e lo sarà sempre: la camicia in jeans poi è davvero un capo intramontabile, che può essere indossato in tanti modi diversi. Vediamo insieme come.

Denim on denim: che materiale scegliere

La camicia in jeans da portare sopra ai jeans è un classico: ma come regolarsi con la scelta dei tessuti? Intanto facciamo una premessa importante: il tessuto deve essere cotone, preferibilmente al 100%. Verificate anche dov’è stato prodotto: il made in Italy e la realizzazione etica e sostenibile è sempre da preferire per questo genere di fibra, perché la tela denim è sottoposta a tanti trattamenti, molti dei quali possono essere anche chimici. Al di là del danno ambientale ingente, le tracce di queste sostanze possono rimanere nel tessuto e causare fastidiose irritazioni e rush cutanei, senza contare che può capitare che perdano il blu sulla vostra pelle.

Denim on denim: spezzate con un altro colore

Per rendere l’insieme più cool, spezzate da qualche parte con un altro colore, magari utilizzandolo per gli accessori: lo stivaletto, la cintura, il top, la borsa… provate a indossarlo nero, o bianco, o coloratissimo, per dare più luce a tutto l’insieme.

Denim on denim: tela denim dello stesso colore

Camicia e jeans possono essere dello stesso colore quindi entrambi realizzati con un lavaggio chiaro o entrambi con un lavaggio scuro. Il mio consiglio è quello di preferire la versione chiara per la primavera estate e quella scura quando fa più freddo. In ogni caso, tenete presente il consiglio del punto sopra: spezzate l’insieme con un altro capo.

Denim on denim: tela denim di colori diversi

Se volete movimentare un po’ il look, utilizzate tele denim in colori diversi, più chiari o più scuri, scegliendo dove posizionare il colore a seconda della vostra fisionomia. Tenete presente infatti che i colori scuri tendono a restringere mentre quelli più chiari a dilatare l’insieme.