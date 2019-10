Come indossare il blazer e svecchiarlo: ecco qualche idea di look

editato in: da

Questa settimana rispondo ad Annalisa, che mi chiede delucidazioni su un capo che per me si può utilizzare praticamente per tre stagioni l’anno (escludo l’estate solo perché fa troppo caldo): il blazer! E’ un tipo di giacca molto facile da indossare e che, se abbinato nel modo giusto, non invecchia affatto il look, anzi! Vediamo qualche esempio pratico.

Come indossare il blazer e svecchiarlo: in denim

Il denim è un ottimo alleato per svecchiare qualunque outfit. Se avete il dubbio che un blazer classico possa essere troppo âgée, sceglietelo in jeans e non sbaglierete. Potete indossarlo sopra una gonna a tubino o plissé, o su un pantalone a sigaretta. Meglio aggiungere sempre un tocco di colore per alleggerire tutto.

Come indossare il blazer e svecchiarlo: morbido

Se lo indossate in versione super easy, morbido e aperto, l’effetto sarà immediatamente quello di un look più street style. Provate a metterlo anche in versione tailleur pastello, se siete il tipo, ma attenzione ad accompagnarlo con accessori super rock per evitare l’effetto “fata Confetto”.

Come indossare il blazer e svecchiarlo: oversize

Se siete alte o avete baricentro alto quindi avete una figura slanciata, potete tranquillamente permettervi anche il blazer in versione oversize, da portare sia con i tacchi che raso terra, se siete tipi più sportivi. Visto che si tratterà di un capo importante, preferitelo in un colore sobrio: un pieds de poule, un tweed o un blu andranno benissimo.

Come indossare il blazer e svecchiarlo: da abbinare in versione confetto

Se avete n animo romantico e il look street style non vi entusiasma più di tanto, allora, potete provare degli abbinamenti in versione confetto. Il bianco va benissimo, ma anche il nero, se volete contenere un po’ più il tutto, o il ton sur ton. Con quest’ultimo, fate attenzione: il ton sur ton va bene, ma cercate sempre di spezzare con qualcosa di neutro o che abbia un colore forte, altrimenti otterrete l’effetto contrario.