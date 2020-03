editato in: da

In questi giorni in cui siamo obbligati a non uscire di casa, non voglio rinunciare a sentirmi in ordine. Mi dai qualche consiglio?

Sono giorni particolari questi, in cui le nostre abitudini sono state stravolte. Parlo da donna che lavora da casa e che ha una figlia che va a scuola, che deve fare lezione dal PC e a cui mancano i suoi amici e la sua vita, appunto, normale. Detto questo, anche in questo periodo di quarantena a causa del coronavirus, di confino obbligato tra le mura domestiche, cerchiamo di sforzarci di coltivare il nostro amor proprio e di non lasciarci andare ad una poco femminile trascuratezza. Ecco qui qualche consiglio per voi, scritto per rispondere alla domanda di Caterina, che spero sia una comune a molte di voi!

Come essere in ordine in casa, consigli pratici: lavate e pettinate

Non dico che dovete mettervi in piega e truccarvi da gran sera, ma almeno la freschezza della doccia, i capelli pettinati (possibilmente senza mollettone: un elastico o uno scrunchie sono molto più carini) e un velo di crema sul viso non facciamoceli mancare. Sono un piccolo gesto di amore verso noi stesse, che ci farà sentire in ordine anche se non dobbiamo uscire.

Come essere in ordine in casa, consigli pratici: sempre pulite

Vi mettereste una maglia macchiata di sugo per andare in ufficio? Probabilmente no. Bene, in questi giorni in cui siamo obbligati a stare in casa, con il nostro partner, con i nostri figli o anche da sole, teniamo presente che questo micronucleo sarà la nostra vita sociale. Non serve mettersi in ghingheri, ma come adottiamo l’igiene verso noi stesse, allo stesso modo adottiamola anche per quello che indossiamo in casa.

Come essere in ordine in casa, consigli pratici: comode ma chic

In casa tuta ok, ma con pantaloni e felpa abbinati. Anche i leggins tra le mura domestiche sono OK, ma indossateci copra una maxi maglia o un cardigan. Insomma, il concetto è: vestitevi come se forse single e il corriere fosse un potenziale principe azzurro. Non vorremmo mai farci trovare con la maglia scolorita e i capelli sparati in aria no? In ogni caso, pandemia a parte, queste piccole accortezze sono da tenere valide per la nostra vita quotidiana: sono gesti d’amore, coccole nei nostri confronti. Ce le meritiamo! E comunque #TuttoAndràBene #iostoacasa