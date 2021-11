Camouflage: il gusto military che ci piace!

La fantasia camouflage, altrimenti chiamata mimetico, è un’altro di quei pattern che torna a fasi alterne, in corsi e ricorsi. È una stampa decisamente casual e sportiva, ma può essere indossata anche in modo più chic per costruire dei look quasi eleganti. Vediamo insieme qualche spunto per portarla con stile!

Come indossare la fantasia camouflage: sporty chic

Se vi piace il gusto un po’ girly e avete il physique du rôle, potete scegliere un parka in versione camo e portarlo con un crop top e un paio di jeans skinny. In alternativa, il parka over andrà benissimo anche su un pullover tricot morbido o su una tuta, da completare con un paio di sneakers anche chunky.

Come indossare la fantasia camouflage: preppy

Il mix di stili e la decontestualizzazione è sempre una carta vincente da giocare quando si parla di moda. Abbinate quindi un paio di pantaloni in stampa camo ad un blazer a quadri e ad un pullover scollato a V, magari in maglia Aran o lavorato a trecce e otterrete un bel mélange di stili che tra di loro si accostano senza stridere. Per completare il tutto, niente orpelli bling bling, ma accessori super basic.

Come indossare la fantasia camouflage: military femminile

La fantasia camouflage si presta anche ad essere reinterpretata e rivista, ad esempio con la sovrapposizione di altri tipi di stampa, come nella foto che vedete sotto, in cui alla stampa military ne è stata sovrapposta una a quadri. Come fare per rendere il look femminili, senza cadere nel lezioso? Giocate con gli accessori. Un paio di kombat boots renderanno il tutto più grintoso, mentre orecchini XXL a cerchio e una borsa piccola aggiungeranno il tocco femminile.

Come indossare la fantasia camouflage: elegante

Una camicia bianca risolve un sacco di situazioni e sta benissimo anche con la fantasia camo! Provate un bomber military con un paio di pantaloni neri e acessoriate il look con slingback e una borsa ladylike. Un tocco di rossetto luminoso sarà il dettaglio in più.

Come indossare la fantasia camouflage: l’abito

Se vi piace l’idea del total look, potete realizzarlo con un abito a cui abbinare accessori tutti dello stesso colore, ad esempio neri. Il motivo per cui vi suggerisco di non variare più di tanto il colore è perché questa fantasia è già ricca di suo: alleggerirla è una buona idea per renderla più portabile.

Come indossare la fantasia camouflage: grintoso

Se vi piace un look più grintoso e attuale, potete abbinare ai vostri pantaloni camo un piumino oversize, magari un po’ particolare, con un collo XXL, o con il cappuccio. In questo caso, andranno benissimo kombat boots e una borsa a tracolla per completare il look.