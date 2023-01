Calzedonia veste le gambe per un inverno al caldo e glamour

Morbidi e caldi da indossare, belli da vedere: sono le proposte Calzedonia per affrontare i giorni più freddi dell’anno. Il marchio veronese sorprende le sue clienti con una nuova e preziosa collezione legwear con cashmere, dedicata ai momenti più cozy dell’anno. La vasta gamma di leggings, calzini e collant caldi e morbidi donano un tocco di stile e glamour ad ogni look, anche quando le temperature sono al minimo. Questa selezione diventa così un must have di stagione sia nei momenti più intimi in casa, sia la soluzione perfetta per affrontare le gelide giornate invernali all’esterno. Tutto questo senza mai rinunciare ad eleganza e ricercatezza.



Tra i capi più amati, i leggings spalmati che all’interno donano un caldo effetto termico, delineando la

silhouette femminile. Il capo ideale per gli outfit cool da sfoggiare in montagna e in città. Nella foto li vedete proposti in rosso ma sono disponibili anche in marrone scuro, bordeaux, verde scuro, crema, blu scuro, bianco vintage e rosso rubino , nelle taglie che vanno dalla XS alla L (prezzo 25,95€).



Altro capo irrinunciabile della stagione è il: disponibili in diverse fantasie tono su tono, a treccia, spiga o coste, proposti in una palette colori pastello e nelle nuance più soft della terra. Sono disponibili in nero, panna, naturale melange taglie 1/2 e 3/4 (prezzo di 15,95€).

Anche la morbida selezione di calzini riflette a pieno il mood confortevole dell’intera collezione. Must-wear della stagione, con questa collezione Thermal e con Cashmere, Calzedonia rende ancora più caldo, confortevole e fashion l’inverno e la sua magica atmosfera.