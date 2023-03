Outfit animalier, idee di look da provare

Fonte: 123RF Animalier a colori: non solo leopardato!

L’animalier è proprio una fantasia trendy: le trend setter del mondo di Instagram sembrano averlo eletto a loro pattern del cuore, adesso anche in versione super colorata. Vediamo insieme qualche look.

Come abbinare i capi in un outfit animalier

Si tratta di una fantasia non proprio facilissima e che va dosata bene. Se invece l’animalier diventa coloratissimo, potete permettervi anche un capo importante, fino a creare quasi un total look. Ovviamente ci sono alcune piccole cose a cui fare attenzione.

Scarpe animalier

Le calzature animalier forse sono il modo più facile per avvicinarsi a questa fantasia, soprattutto se non ci siete abituate. Un paio di scarpe animal print possono essere facilmente abbinate ad un paio di jeans e ad una camicia bianca, se volete alleggerire il vostro look.

Borse animalier

La borsa funziona un po’ come le scarpe, ma forse “lega” un pochino di più. In questo caso, se volete avere vita facile, riprendete con gli altri capi i toni della stampa. Beige, nero, marrone e tutta la gamma dei neutri, dal bianco, al grigio al tortora, saranno perfetti per creare un look elegante e non eccessivo.

Vestito animalier

Se vi piace l’idea di osare con un abito animalier, beh fatelo! Accessoriatelo in modo grintoso, magari con accessori colorati o con un capo spalla che riprenda uno dei colori della stampa, soprattutto se è una stampa colorata!

Camicia animalier

La blusa animalier è meravigliosa se abbinata al denim, ma anche ai toni neutri di marrone, beige e nero. Potete poi accessoriarla a seconda del vostro stile: anfibi per un look più grunge, ballerine o Mary Jane per un look bon ton, sneakers per un look street style, stringate per un look casual chic.

Gonna animalier

Di gonne animalier ne esistono tantissime versioni: scegliete la vostra adeguandola al vostro gusto personale e al vostro stile, in modo che parli di voi. A seconda del taglio, la abbinerete in modo diverso. Ricordate che con una bella camicia bianca o con un top nero non sbagliate mai!

Cappotto animalier

Il capotto animalier può sembrare eccessivo, ma non è poi una cosa così audace: se lo portate sdrammatizzandolo con nero o denim, può diventare quasi un passe partout per quei giorni in cui vi sentite pronte a ruggire!

Che accessori scegliere

Dal momento che si tratta di total look abbastanza forti, almeno con gli accessori andateci piano: nero, massimo gold o silver, in ogni caso un solo colore, o sarà una macedonia.

Stampe animalier da animali diversi o colorato

Potete anche sbizzarrirvi unendo animalier diversi che però siano sugli stessi toni di colore (questo è un look per le coraggiose…), ad esempio un maculato con uno zebrato, entrambi però sugli stessi toni di colore. In alternative, potete scegliere un animalier coloratissimo, se volete aggiungere un tocco di brio.

Mix and match con altre fantasie

Il mix and match di colori può sembrare bellissimo… ma in passerella e su Pinterest. Fuori, il rischio è quello di esagerare e ottenere invece un look un po’ troppo carnevalesco. Per me, dettagli come calze, capi spalla eccetera, se stiamo parlando di un total look leopardato viola, ad esempio, devono essere monocromatici e riprendere uno dei colori dell’abito (che molto spesso è il nero).

In caso di dubbio

In caso di dubbio, se con l’animalier non sapete proprio cosa abbinare, ricordatevi che con il nero non sbagliate mail. È sempre abbastanza sobrio da smorzare anche l’outfit più sgargiante. Evitate invece i ton sur ton: piuttosto, se amate il colore alla follia, mettete un accessorio colorato, ma uno solo, quindi, ad esempio, o le scarpe o la borsa.