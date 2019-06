La scienza parla chiaro: mamme, baciate i vostri bimbi

editato in: da

Si sa, il valore di un bacio, se dato con amore, è inestimabile. Ci sono certi baci, poi, che riescono a curare tutte le ferite: quelli delle nostre mamme. Questo potere terapeutico che si nasconde dietro ad un gesto così semplice ha oggi una valenza scientifica. Non sottovalutiamo quindi il valore di un bacio, non rendiamolo scontato o noioso ma un simbolo prezioso e indispensabile per comunicare un’emozione o per raccontare qualcosa che a volte è difficile trasmettere con le parole.

Ogni mamma ha come riflesso incondizionato quello di schioccare baci al proprio figlio dopo una brutta caduta, una delusione o un pianto. E’ un modo di comunicare: “Eccomi, sono qui per proteggerti e per consolarti“. L’Università di Pittsburgh ha studiato le conseguenze psicologiche sui bambini dopo un tenero bacio della mamma, il risultato? Ha veramente un potere magico sui nostri cuccioli.

Lo studio è pubblicato sulla rivista “The Journal of American Parenting” ed è stato condotto su oltre 250 bambini con piccole lesioni o ferite a seguito di piccoli incidenti o cadute.

Qual è stata la risposta di questo esperimento? Semplice, i bambini che avevano ricevuto la consolazione e i baci delle proprie mamme erano guariti in tempi decisamente più brevi rispetto ai bambini che avevano ricevuto una banale medicazione senza alcun gesto affettuoso.

Lo studio ci insegna che il comportamento genitoriale è alla base della salute del proprio figlio sia fisica che psicologica. Le rassicurazioni e i momenti di puro affetto sono seriamente importanti per il benessere del nostro piccolo. Un altro esperimento è stato condotto nell’Università del Cile dove il Professor Vicente Torres è arrivato alla conclusione che nel bacio di una mamma, più precisamente nella sua saliva, è presente dell’istatina, una proteina che svolge un ruolo base nella formazione di nuovi vasi sanguigni. Insomma, il bacio della mamma è un aiuto in più nella guarigione della ferita.

Oltre alle proteine, grazie ad un bacio, si sprigionano anche gli ormoni della felicità come le endorfine e la serotonina, alleati nel rafforzamento delle difese immunitarie. In conclusione, baciate di più i vostri figli e rendetevi sempre a disposizione per ascoltarli dopo un litigio o per consolarli dopo una brutta caduta.