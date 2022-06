Come trasformare i compiti delle vacanze in un divertimento

Come trasformare i compiti delle vacanze in un divertimento? I compiti delle vacanze sono l’incubo di molti studenti e genitori. Perché invece non cercare di renderli più divertenti per tenere allenata la mente anche in estate?

Ormai mancano solo l’esame di Terza Media e l’esame di Maturità per concludere l’anno scolastico e decretare l’inizio delle vacanze estive. Tempo di meritato riposo per gli studenti e le studentesse, ma anche di compiti! Tra contrari e sostenitori, ogni anno si riaccende il dibattito sull’opportunità di assegnare o meno i compiti delle vacanze. L’importante è usarli per tenere in allenamento il cervello, stimolare la curiosità e non trasformarli in una noiosa imposizione per cui ci si riduce agli ultimi giorni a disposizione prima del rientro a scuola.

La tecnologia come alleata per modernizzare i compiti delle vacanze

L’estate è il periodo in cui i ragazzi e le ragazze, dopo un anno passato a studiare, vogliono riposarsi e dedicarsi ai propri hobby. La soluzione per rendere i compiti delle vacanze meno indigesti agli alunni e alle loro famiglie, allora, può essere quella di trasformarli nella forma, per renderli più vicini alle preferenze dei giovani.

Per esempio, se invece di assegnare pagine e pagine di esercizi su libri acquistati appositamente, i compiti si potessero fare sullo smartphone, sul tablet o sul pc usando una piattaforma di didattica digitale come Redooc.com? Ci trovi tutti i contenuti delle principali materie scolastiche, dall’Infanzia alla Secondaria di II grado: matematica, italiano, inglese, scienze, storia, filosofia, educazione civica, educazione finanziaria e tanto altro. Tutto spiegato con video lezioni, mappe mentali, schemi e tanti esercizi interattivi con feedback immediato per imparare divertendosi come in un videogioco online.

La gamification della piattaforma prevede l’accumulo di punti e gettoni per ogni livello di esercizi completato, con la possibilità di guadagnare posizioni in classifica, acquistare il proprio avatar preferito e ottenere il diploma del livello raggiunto. Senza dimenticare l’accessibilità: grazie alla sintesi vocale, alla possibilità di personalizzare il font di lettura e a strumenti compensativi interattivi progettati per rispondere alle esigenze di studenti e studentesse con DSA, Redooc.com è una risorsa adatta a tutti gli stili di apprendimento.

In questo modo vengono salvaguardati i benefici dei compiti, consolidare le competenze acquisite durante l’anno e sviluppare il problem solving, eliminando, o almeno riducendo, la componente di fatica e costrizione dei compiti tradizionali.

Per i più piccoli tanti spunti possono venire dal canale YouTube Virgilio Video KIDS, dove contenuti didattici e culturali sono presentati in modo divertente e con un linguaggio adatto ai bambini e alle bambine.

Più qualità, meno quantità

Bene anche i libri da leggere e i temi per allenarsi nella scrittura, ma senza esagerare! È importante che la quantità di compiti sia proporzionata all’età e non comprometta la possibilità di rilassarsi.

Tenersi in allenamento per arrivare preparati a settembre è importante, ma gli alunni e le alunne non devono essere oberati di compiti. È meglio invece ridurre la quantità privilegiando la qualità dei compiti. Se i compiti delle vacanze vengono percepiti esclusivamente come un peso, si finisce per perderne i benefici. Occorre invece fare in modo che gli studenti e le studentesse ne percepiscano l’utilità e li svolgano con continuità nel corso delle vacanze alternandoli alle attività extrascolastiche. Così non sarà necessaria una full immersion ai primi di settembre e il rientro a scuola sarà vissuto con meno ansia e angoscia.

Buone vacanze!