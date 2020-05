Mappe di carta e video per studiare Italiano

editato in: da

Le mappe mentali sono un alleato per lo studio e, per gli studenti con DSA, uno strumento compensativo fondamentale. I video narrati realizzati sulla base di mappe mentali sono strumenti ancora più potenti.

L’utilità delle mappe

Le mappe mentali sono tra i mediatori didattici suggeriti dalle Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento per realizzare una didattica personalizzata. Questo perché consentono di individuare a colpo d’occhio i concetti principali di un determinato argomento di studio e i collegamenti tra le parole chiave. Così selezionare gli elementi più importanti e cogliere le relazioni, anche nascoste, tra le varie informazioni da memorizzare è più facile.

La mappa, quindi, è un aiuto per tutti perché insegna a schematizzare e può essere usata sia per ripassare prima di verifiche e interrogazioni sia per sviluppare un discorso autonomo avendo dei punti fermi da cui partire.

Le mappe di grammatica

Su Redooc.com trovi moltissime mappe per studiare l’analisi grammaticale, logica e del periodo e molte sono anche animate, con una voce narrante che guida alla lettura della mappa fornendo semplici spiegazioni ed esempi.

La grammatica è una materia ostica, con diverse regole della lingua da osservare quando si parla e si scrive. Articoli, nomi, aggettivi, pronomi, verbi, avverbi, esclamazioni, preposizioni e congiunzioni: ogni parte del discorso ha le sue caratteristiche e una mappa mentale può aiutare a ricordarle tutte. Con uno schema da seguire fare l’analisi grammaticale sarà più semplice e ogni parola avrà la sua categoria.

Le mappe di Redooc aiutano anche a fare l’analisi logica, mostrando gli elementi che formano la frase, chiarendo la differenza tra predicato verbale e nominale e riepilogando i principali complementi.

E per l’analisi del periodo ci sono le mappe dei tipi di proposizioni coordinate e delle caratteristiche delle subordinate.

Tutte mappe colorate, scritte in stampato maiuscolo e facili da leggere per trovare subito ciò che serve e avere davanti agli occhi la rappresentazione grafica delle associazioni di idee operate dalla mente.

Sono disponibili in formato stampabile nelle varie lezioni della piattaforma per la Scuola Primaria, Secondaria di 1° grado e di 2° grado.

Video mappe narrate

Per leggere correttamente le mappe e dare il giusto significato a tutte le diramazioni, può essere utile l’aiuto di una voce narrante che ripercorre la struttura della mappa. Da questa idea nascono le video mappe di grammatica di Redooc che presentano le parti del discorso e la sintassi affiancando allo schema brevi spiegazioni ed esempi che permettono di capire meglio di cosa si parla.

Ci sono mappe narrate sia nella sezione dedicata alla Scuola Primaria, sia in quella delle Scuole Medie e i contenuti di Italiano sono in continuo ampliamento anche per i Centri di Formazione Professionale e le Scuole Secondarie di II grado.

La grammatica è alla portata di tutti con le mappe stampabili e le video mappe!

Redooc.com è una piattaforma di didattica digitale con migliaia di video lezioni ed esercizi interattivi di matematica e italiano e funzionalità ad hoc anche per ragazzi e ragazze con DSA. E grazie a Intesa Sanpaolo, che ha lanciato l’iniziativa #NeverStopLearning, l’accesso a Redooc.com per 3 mesi è gratuito per tutti!

Basta seguire le istruzioni a questo link e iniziare a studiare divertendosi.