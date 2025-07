Leggero come un braccialetto, completo come un smartwatch: il wearable per donne dinamiche che vogliono sentirsi sempre al meglio.

Gli smartwatch non sono più solo per atlete o fanatiche del fitness. Oggi sono strumenti preziosi per monitorare il benessere, organizzare le giornate e affrontare la vita con più consapevolezza. Huawei Watch Fit 4 si inserisce in questa nuova generazione di dispositivi: sottile come un braccialetto, ma potente e completo come un vero sportwatch. Dalla salute al movimento, dalla qualità del sonno alla bellezza di restare connesse… senza rinunciare allo stile.

Huawei Watch Fit 4 è uno smartwatch elegante e completo: leggero come una smartband, con mappe offline, GPS preciso e 10 giorni di autonomia. Perfetto per lo sport, la salute e la vita quotidiana.



Offerta HUAWEI WATCH FIT 4 Smartwatch Smartwatch, 100 Modalità di Allenamento, Ultra-sottile, Fitness Tracker, iOS & Android, Cassa in Alluminio, Batteria fino a 10 Giorni, 1.82”Display AMOLED, GPS, 30 mesi di Garanzia

VOTO TOTALE 7.8 Huawei Watch Fit 4 Huawei Watch Fit 4 è pensato per donne dinamiche, attente alla salute ma anche allo stile. È leggero, sottile e ricco di funzioni intelligenti: monitora sport, sonno, stress e persino la respirazione notturna. Non è solo un accessorio tech, ma un compagno di benessere che segue i tuoi ritmi. PRO Peso piuma e look elegante

Schermo AMOLED luminosissimo

Mappe offline e GPS ultra preciso

Analisi sonno e respirazione

Batteria lunga durata CONTRO Huawei Health può sembrare complessa all’inizio

Limitato supporto a terze parti Design VOTO: 8 Il primo punto a favore di Huawei Watch Fit 4 è l'estetica. Pesa solo 27 grammi (senza cinturino) e ha uno spessore di appena 9,5 mm, risultando comodo al polso anche di notte. Il design sottile e il vetro leggermente curvo lo rendono elegante e femminile, perfetto da abbinare sia a un completo da ufficio che a un look sportivo. Il display AMOLED da 1,82 pollici è luminosissimo (fino a 2000 nits) e si legge bene anche all'aperto. La navigazione tra le app è fluida con il supporto della rotella laterale, il touch funziona anche con le mani bagnate: tutto è pensato per resistere anche ad attività sportive e acquatiche. Tramite l'app Huawei Health, puoi personalizzare il quadrante con foto, grafiche e dettagli che riflettono il tuo umore o il tuo outfit del giorno. Tracciamento sport VOTO: 8 Huawei Watch Fit 4 supporta oltre 100 modalità sportive, comprese attività outdoor e acquatiche spesso trascurate da altri smartwatch. Che pratichi yoga, padel, corsa o canottaggio, questo dispositivo ti accompagna con dati specifici per ogni disciplina. Ad esempio, anche il golf ha una modalità dedicata con analisi di swing e postura. Il nuovo sistema di geolocalizzazione Sunflower Dual-Band GNSS garantisce una buona precisione, con un miglioramento del 30% rispetto alla versione precedente. Nei nostri test, se l’è cavata dignitosamente anche percorsi misti tra città e natura, senza sbavature o ritardi. Un alleato ideale per chi ama allenarsi all’aperto e non (potrai distinguere tra camminata all’aperto o all’interno, se preferisci i tapis roulant), ma anche per chi vuole iniziare a farlo con strumenti intuitivi e affidabili. Navigazione e altre funzioni VOTO: 8 Una delle funzioni più interessanti per chi ama fare escursioni e l'esplorazione è la presenza di mappe offline a colori, da caricare tramite app come Komoot da smartphone e poi visualizzabili direttamente dallo smartwatch. Che tu stia facendo trekking, un giro in bici o semplicemente una passeggiata in una città sconosciuta, puoi affidarti alla guida vocale turn-by-turn, disponibile in 14 lingue,che ti indica quando e dove svoltare. E se ti capita di sbagliare strada? Nessun problema: la funzione backtracking ti aiuta a tornare indietro con precisione. Puoi anche salvare punti di interesse, checkpoint e segmenti di percorso. Il tutto senza portarti dietro lo smartphone: perfetto per un'esperienza outdoor più leggera e libera. Monitoraggio salute VOTO: 8 Huawei Watch Fit 4 non si limita a contare i passi. Il nuovo sensore TruSense offre un monitoraggio avanzato della salute, dalla saturazione dell'ossigeno (SpO2) al battito cardiaco, dallo stress al ciclo mestruale. Una delle novità più importanti è l'analisi della respirazione notturna: il dispositivo può rilevare segnali compatibili con le apnee e fornire consigli utili per migliorare la qualità del riposo. In più, rileva la temperatura corporea interna, aiutando a intercettare tempestivamente eventuali squilibri o stati febbrili, da riportare poi a chi di dovere. Per noi donne, c’è anche la gestione avanzata del ciclo, con previsioni basate su parametri biometrici e variazioni del battito cardiaco, utili per un tocco di consapevolezza in più. E se dopo l'allenamento hai bisogno di un momento per te, puoi seguire gli esercizi guidati di stretching e respirazione, direttamente dallo schermo. L'applicazione di controllo VOTO: 7 L'app Huawei Health, disponibile per Android e iOS, è il centro operativo del Watch Fit 4. Da qui puoi personalizzare quadranti, impostare obiettivi, controllare i tuoi progressi e ricevere suggerimenti personalizzati. L'interfaccia è sicuramente molto ricca: forse un po' complessa per chi non è pratica di tecnologia, ma basta poco per prendere confidenza. I dati sono presentati in modo chiaro ed è facile avere una visione d'insieme del proprio stato di benessere. Da qui, possiamo impostare anche le notifiche, che arrivano in tempo reale e decidere se rispondere a chiamate o messaggi direttamente dallo smartwatch, grazie al tastierino incluso. Sommario Huawei Watch Fit 4 Design 8 Tracciamento sport 8 Navigazione e altre funzioni 8 Monitoraggio salute 8 L'applicazione di controllo 7

Conclusioni Offerta HUAWEI WATCH FIT 4 Smartwatch Smartwatch, 100 Modalità di Allenamento, Ultra-sottile, Fitness Tracker, iOS & Android, Cassa in Alluminio, Batteria fino a 10 Giorni, 1.82”Display AMOLED, GPS, 30 mesi di Garanzia Huawei Watch Fit 4 è disponibile in versione base o Pro, con differenze minime nelle funzioni di navigazione. Entrambe le versioni offrono un'autonomia eccellente: fino a 10 giorni con uso misto, 5 con uso intensivo. Il prezzo di partenza è di circa 169 euro, ma è spesso in promozione. Un costo più che onesto per un dispositivo così completo, utile e bello da vedere. Huawei Watch Fit 4 è perfetto per chi vuole iniziare a prendersi cura di sé in modo semplice ma efficace. Offre il meglio della tecnologia senza essere invasivo, si adatta a ogni stile e accompagna le giornate con discrezione, competenza e una buona dose di bellezza. Un regalo (anche per se stesse) che può migliorare davvero la quotidianità.

