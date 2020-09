editato in: da

Text To Speech: il lettore digitale per aumentare l’accessibilità delle piattaforme di didattica digitale e l’autonomia degli studenti

Il Text To Speech (TTS), detto anche sintesi vocale o lettore digitale, è una funzionalità che permette agli utenti delle piattaforme di didattica digitale di ascoltare le lezioni e di svolgere gli esercizi in autonomia. Questo strumento garantisce alta accessibilità alle piattaforme digitali ed è utile non solo per i bimbi che non hanno ancora imparato a leggere, ma anche per gli studenti con DSA, che possono diventare sempre più autonomi nelle attività didattiche.

Cos’è il TTS (Text to Speech)?

Il TTS è un lettore digitale che legge i testi. In particolare, in redooc.com questa funzionalità è presente nelle lezioni (negli appunti) e nelle domande (testo della domanda, alternative di risposte e spiegazione), consentendo anche ai bambini della Scuola dell’Infanzia o dei primi anni della Scuola Primaria e a tutti gli studenti con difficoltà di lettura di utilizzare la piattaforma in autonomia. Per loro leggere la domanda e le opzioni di risposta poteva essere un ostacolo insormontabile, tanto da rendere sempre necessaria la presenza di un adulto (insegnante o genitore) che leggesse la consegna e li guidasse. Grazie al Text To Speech, invece, lo studente è più autonomo nelle attività e la piattaforma diventa sempre più accessibile per tutti!

Ogni paragrafo, infatti, contiene la traccia audio del relativo testo. È possibile anche mettere in pausa, mandare avanti o tornare indietro e riascoltare da capo l’audiolezione. Lo stesso vale per gli esercizi. Il TTS permette di ascoltare le domande, tutte le alternative di risposta e la spiegazione, per rendere l’utilizzatore totalmente autonomo nel suo studio su redooc.com.

Una risorsa ulteriore per gli studenti con DSA

Il lettore digitale è un aiuto prezioso per gli studenti dislessici. Chi ha difficoltà di lettura, infatti, spesso disperde le sue energie nello sforzarsi di leggere correttamente e così fatica a trattenere i concetti che sta studiando. Con il Text To Speech, invece, l’ascolto può sostituire la lettura o comunque affiancarla e così lo studente può concentrarsi più facilmente sull’argomento da memorizzare.

È dunque una risorsa importante per l’accessibilità delle piattaforme digitali, che si aggiunge alla presenza di mappe e video narrati e alla possibilità di personalizzare il tipo e la dimensione del carattere di lettura.