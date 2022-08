Trionfo di Marcell Jacobs agli Europei: al suo fianco c’è Nicole Daza

È tornato a vincere Marcell Jacobs: agli Europei di Monaco si è confermato campione con il tempo 9,95. Una medaglia d’oro che il sapore del riscatto dopo che si era ritirato dai Mondiali in seguito alle batterie a causa di una contrattura. Al suo fianco, a seguirlo con trepidazione dagli spalti, la compagna Nicole Daza.

Trionfo di Marcell Jacobs, la compagna Nicole Daza al suo fianco

Ci sono gare che hanno il sapore della rivincita: su se stessi e sulla vita. La finale dei 100 metri agli Europei di Monaco per Marcell Jacobs potrebbe essere stata proprio una di queste.

Perché è arrivata dopo il ritiro dai Mondiali quando, a causa di una contrattura, aveva dovuto abbandonare le gare proprio dopo le batterie. Ma la stagione per lui non era finita ed è arrivato a questo nuovo appuntamento sportivo con lo spirito del vincitore. E, nel caso dei 100 metri, i centesimi di secondo possono fare la differenza. Lo sapeva bene lui, e lo sapeva bene il pubblico pronto a sostenerlo: 9, 95 tanto ha impiegato il velocista italiano a correre lungo i 100 metri della pista di atletica.

Sugli spalti la compagna e futura moglie Nicole Daza, che lo ha sostenuto in questa gara importantissima. Insieme a molti altri.

Jacobs ne ha parlato anche in un breve commento post vittoria ai microfoni di Rai Sport, affermando: “Un saluto a chi mi ha sostenuto: vi ringrazio. A tutti: chi mi sostiene chi mi dà contro, perché mi dà l’energia per continuare ad andare in pista e correre ancora più forte”.

Nicole Daza dal canto suo è rimasta accanto all’atleta sostenendolo dagli spalti da dove ha seguito la gara. Nelle storie pubblicate sul suo profilo Instagram anche il repost di alcuni commenti del dopo gara. Quello che emerge è una donna orgogliosa dell’impresa del compagno e che è al suo fianco nei momenti importanti.

Marcell Jacobs e Nicole Daza, la loro love story

Una love story nata nel 2018, importante e profonda. I due, oltre al sentimento, condividono anche due figli: Anthony, nato nel 2019, e Megan, nata nel 2020. E a quanto pare presto ci saranno anche le nozze, infatti l’atleta ha chiesto a Nicole Daza di sposarlo. La proposta è arrivata a settembre dello scorso anno in occasione della festa per i 27 anni di Marcell Jacobs.

E che il loro rapporto sia intenso e vero è ormai chiaro. Lei stessa aveva raccontanto: “Con Marcell, abbiamo condiviso tutto dal primo istante in cui ci siamo messi insieme. Cose belle e brutte, successi e cadute, da cui ogni volta lui è tornato più forte”.

E infatti lei era lì, su quegli spalti per sostenerlo in una gara importante. Non solo perché Marcell Jacobs stava correndo per i 100 metri agli Europei, ma perché era il suo riscatto dopo i Mondiali da cui si era dovuto ritirare.

Alla fine l’atleta azzurro ce l’ha fatta. È lui il più veloce. Lo aveva dimostrato alle Olimpiadi di Tokyo regalando una vittoria bella come un sogno, lo ha ribadito agli Europei a Monaco trionfando nuovamente.

Accanto a lui Nicole Daza, pronta a sostenerlo nel suo percorso sportivo e di vita.

