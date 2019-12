Rania di Giordania con la famiglia reale su Instagram: gli auguri sono incantevoli

editato in: da

È sempre stata una vera regina, Rania di Giordania. Non solo per il titolo nobiliare che le è stato attribuito dopo le splendide nozze del 10 giugno 1993, al Palazzo Zahran di Amman, ma per la sua eleganza e per i suoi modi esemplari.

Splendida in ogni occasione, Rania di Giordania non è solo un’icona di stile: è un esempio per tutte le donne, che possono rivedere in lei un modello. Determinata, impeccabile e affascinante, la moglie del re Abdallah è laureata in Gestione di Impresa all’Università americana del Cairo ed è arrivata ad Amman come impiegata della Apple. Lì ha fatto colpo sul sovrano, che ha voluto subito chiederla in sposa.

Un colpo di fulmine, un amore scattato anche per le capacità di Rania di dialogare, di impegnarsi nel sociale. E che ha portato alla nascita di quattro figli: Husayn ibn ‘Abd Allah, Iman bint Abdullah, Salma bint Abdullah, e Hashem bin Abdullah. Solo qualche mese fa, la coppia ha festeggiato i 26 anni di matrimonio. Per l’occasione, Rania ha pubblicato su Instagram una dolcissima foto che la ritrae al fianco di re Abdallah, accompagnata da una romantica dedica: “Che fortuna che ho, grazie per ieri, per oggi e per tutto quello che verrà domani… Sono così fortunata a essere al tuo fianco. Che Dio ti benedica, mio re”.

La famiglia è sempre stata una delle priorità di Rania: unita al marito e vicinissima ai suoi figli, la regina si è sempre mostrata affiata a ognuno dei membri della famiglia. E come ogni anno, anche questa volta ha voluto celebrare il Natale e le feste con uno scatto che la immortala accanto ai suoi cari. Lei e suo marito in primo piano, circondati dai quattro splendidi figli, tutti in camicia bianca. I loro sorrisi sono dolcissimi, trasmettono davvero l’idea di una famiglia unita, dove regna l’armonia. “I migliori auguri da tutti noi alle vostre famiglie, per il nuovo anno che si avvicina” – si legge in didascalia.

È questa la cartolina natalizia di cui tutti parlano, mentre si resta in attesa di scoprire quale sarà la foto che Kate Middleton e William sceglieranno per augurare buone feste ai loro sudditi. E, naturalmente, quale sarà la prima di Meghan Markle e Harry da neogenitori del piccolo Archie.