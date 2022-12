Nicola Rao, dalle polemiche per i libri a nuovo direttore del “Tg2”

Fonte: Ansa Nicola Rao direttore Tg2

È stato scelto il nuovo direttore del Tg2. Si tratta di Nicola Rao, volto decisamente noto in Rai, dove opera da circa 20 anni. Una notizia che non giunge come una vera e propria sorpresa, considerando come il suo nome circolasse da svariate ore. Ha preso il posto che era di Gennaro Sangiuliano, attualmente membro del governo di Giorgia Meloni con carica di ministro della Cultura.

Chi è Nicola Rao

La notizia della nomina di Nicola Rao come nuovo direttore del Tg2 è stata confermata da Ansa, che ha riportato una nota ufficiale Rai. Si sottolinea come la riunione del Cda abbia dato parere favorevole alla proposta presentata dall’Amministratore Delegato Carlo Fuortes.

Un cambio di ruolo per Rao, che dice addio al ruolo di vicedirettore del Tg1. Ha così inizio la nuova linea del Tg2, dopo una fase intermedia che ha visto il vice Carlo Pilieci ricoprire questo incarico ad interim da fine ottobre 2022, ovvero dopo la formazione del governo.

Nato a Latina il 30 ottobre 1962, Nicola Rao ha oggi 60 anni ed è un ben noto giornalista e scrittore. Ha ottenuto il tesserino dell’Ordine sul finire degli anni Ottanta, lavorando per ben 15 anni all’interno dell’agenzia Adnkronos.

Il passaggio in Rai è avvenuto nel 2003, muovendo i primi passi proprio all’interno della redazione del Tg2, in qualità di giornalista parlamentare. Ottiene in seguito il ruolo di vicecaporedattore politico e da febbraio 2010 è stato impegnato nel TGR Lazio, in veste di responsabile della redazione. Dopo sette anni, ha nuovamente cambiato posizione, ottenendo quella di vicedirettore della Testata Giornalistica Regionale Rai, per poi divenire vicedirettore del Tg1.

Nel corso della sua lunga carriera ha avuto modo, più volte, di mettersi in mostra con interviste di gran rilievo, come quella a Mario Tuti, all’epoca detenuto, che annunciò di voler chiudere con la lotta armata. Nel 1991, invece, ha avuto un confronto con Ali Agca, terrorista turco condannato per l’omicidio di un giornalista e il tentato assassinio di Papa Giovanni Paolo II.

Nicola Rao direttore Tg2: è polemica

Come detto, il nuovo direttore del Tg2 Nicola Rao è anche un noto scrittore. La sua bibliografia è oggi al centro delle polemiche, in riferimento a testi come La fiamma e la celtica, Il sangue e la celtica e Il piombo e la celtica.

Parte della stampa lo ha sempre considerato eccessivamente schierato a destra per poter ricoprire un incarico del genere. Il suo nome era infatti già stato avanzato nel recente passato, per poi risultare accantonato proprio per questioni legate ai suoi testi, pare.

Chi si è schierato al suo fianco, nel tempo, ha sempre sottolineato come i suoi testi, dedicati agli anni di piombo, avessero un enorme valore storico e giornalistico. “Una pietra miliare per quanti di noi si sono sempre occupati della materia”, le parole riportate nell’appello in suo favore sul finire del 2021, con firmatari, tra gli altri, come Aldo Cazzullo, Luca Telese, Ugo Maria Tassinari, Antonella Beccaria, Gigi Di Fiore, Fulvio Bufi e molti altri tra scrittori, giornalisti, docenti, avvocati, magistrati, saggisti, sociologi, documentaristi e non solo.