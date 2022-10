Giorgia Meloni, cosa ha regalato ai neo eletti

Fonte: IPA Giorgia Meloni, prima premier donna: la sua storia, le sue idee

Nel corso della prima assemblea congiunta dei gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia, i neo eletti hanno ricevuto da Giorgia Meloni un regalo personalizzato per ognuno di loro dopo essere stati invitati a mantenere un atteggiamento di decoro nel lavoro, facendo parlare proprio quest’ultimo attraverso l’impegno e la sobrietà sia per quanto riguarda i comportamenti, sia per quanto riguarda l’abbigliamento. Ecco cosa ha scelto per gli uomini e cosa per le donne.

Giorgia Meloni, il regalo ai parlamentari

Questo per la leader di Fratelli d’Italia è un momento decisamente d’oro e, come previsto, Giorgia Meloni non lascia nulla al caso e ha pensato proprio a tutto.

In occasione della prima assemblea congiunta, in cui erano presenti i gruppi parlamentari del partito che ha ottenuto la maggioranza sull’opposizione durante le elezioni del 25 settembre 2022, la leader di Fratelli d’Italia ha deciso di fare un regalo a tutti i neo eletti per la grande occasione.

Di cosa si tratta? Nella scatola di colore blu, lunga è stretta, erano contenuti due oggetti differenti. Per gli uomini, Giorgia Meloni ha scelto una cravatta, mentre per le donne un foulard: entrambi personalizzati, con il Tricolore ricamato, e sfoggiato con orgoglio da tutti i parlamentari.

Il regalo è destinato ad essere indossato da tutti giovedì 13 ottobre, in occasione della prima seduta del Parlamento, per il primo atto formale dell’avvio della XIX legislatura in cui avverranno le votazioni per quanto riguarda l’elezione di coloro che saranno i nuovi presidenti di Camera e Senato.

Il momento d’oro di Giorgia Meloni

Dal 3,7% raggiunto alle elezioni europee del 2014, Giorgia Meloni ha fatto un salto decisamente importante fino ad oggi. Con le elezioni del 25 settembre 2022, Fratelli d’Italia è il primo partito del Paese e d’ora in poi ci sarà sicuramente molto da fare per confermare la fiducia che è stata donata soprattutto alla leader politica, ma non solo.

Proprio presso la sede elettorale del partito, Giorgia Meloni aveva dichiarato: “Gli italiani potranno avere finalmente un governo che esce dalla loro indicazione alle urne. Sono ancora rammaricata per i dati sull’astensione. La sfida è far tornare a credere e fidarsi delle istituzioni“.

Dalle piccole percentuali iniziali, è riuscita ad arrivare alla vittoria aggiudicandosi in pochi anni la stima degli elettori, facendo anche leva su un punto di vista ironico che è stato, tra i tanti, una carta vincente. Ricorderanno tutti lo slogan “Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana“, diventato virale sul web e facendola conoscere anche a chi era poco interessato al lato politico. Da quel momento, la comunicazione di Giorgia Meloni ha puntato molto sul tentativo di ironia e sul consenso del web, riuscendo a diventare virale su Tik Tok e su Instagram.

Ora che il suo partito è il primo in Italia, la leader politica si prepara ai lunghi e importanti impegni che richiederanno tempo e sforzo, e per questo è anche tornata ad allenarsi in palestra, mostrandosi carica sui social insieme al suo allenatore, per il presente e soprattutto per il futuro che la vedrà mettersi alla prova: “Noi ci alleniamo e ci sfoghiamo un pochino, abbassiamo un po’ la tensione, e ci prepariamo per tante cose”