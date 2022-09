Giorgia Meloni, chi è il suo personal trainer Fabrizio Iacorossi

Fonte: IPA Giorgia Meloni, prima premier donna: la sua storia, le sue idee

Giorgia Meloni ha deciso di festeggiare in modo insolito la sua vittoria elettorale: in palestra. La leader di Fratelli d’Italia, infatti, compare in un video pubblicato dal suo personal trainer, Fabrizio Iacorossi, a poche ore dal termine dello spoglio. La futura premier lascia parlare il suo allenatore, che la mantiene in forma in vista dei tanti impegni che l’aspettano.

Chi è Fabrizio Iacorossi, il personal trainer di Giorgia Meloni

Romano, gestore di una famosa palestra della capitale, Fabrizio Iacorossi è stato tra i primi a congratularsi con Giorgia Meloni per la sua vittoria alle elezioni politiche dello scorso 25 settembre. E lo ha fatto con un video che vede proprio lei protagonista insieme a lui.

“Oggi è lunedì, ma ci sono lunedì e lunedì – esordisce il personal trainer, prima di mostrare l’ospite inattesa del suo video – Noi ci alleniamo e ci sfoghiamo un pochino, abbassiamo un po’ la tensione, e ci prepariamo per tante cose“. Giorgia Meloni e Fabrizio Iacorossi finiscono insieme la frase, e mandano un bacio ai followers della pagina della palestra, sulla quale è stata postato il breve video, che è diventato subito virale.

Ma i più attenti avranno notato che Fabrizio Iacorossi è un volto noto alle cronache rosa: infatti è famoso per essere il personal trainer di diversi vip e sportivi, tra i quali anche l’ex coppia del momento, Francesco Totti e Ilary Blasi. Proprio con lui ha rimesso in forma la conduttrice dopo la lunga vacanza lontana dall’Italia, dopo l’annuncio della separazione.

Non solo Emma Marrone e numerosi calciatori sono tra i clienti della sua palestra, come Mirko Vucinic, Miralem Pjanic, Alessandro Florenzi e Federico Balzaretti.

Giorgia Meloni: “Allenarmi mi ha cambiato la vita”

Tra sostenitori e detrattori, in queste ore la futura premier è sulla bocca di tutti, e ha deciso di proseguire però la sua vita normalmente, tra sua figlia e la palestra, prima di mettersi a lavoro più concretamente nei prossimi giorni.

Non è la prima volta che vediamo Giorgia all’opera tra bilancieri e attrezzi: infatti, l’anno scorso era stata paparazzata dal settimanale Chi alle prese con allenamenti a Mostacciano, a pochi chilometri da casa sua, nella palestra a cielo aperto adibita durante l’emergenza Covid.

“Questo allenamento mi ha cambiato la vita” aveva dichiarato la Meloni all’uscita della sua biografia, raccontando come l’allenamento fisico l’aveva aiutata ad essere più concentrata sui suoi obiettivi e su se stessa. Poi, negli scorsi mesi, ha postato vari video dei suoi allenamenti, tra trazioni e anelli: “Si può migliorare” ha scritto una volta la leader politica, che da tempo aveva iniziato a postare sempre più contenuti privati sui social.

Un tentativo di avvicinare la figura politica alle persone, che sembra abbia funzionato. Una scelta che però, secondo alcuni, potrebbe essere incauta se dovesse continuare: i troppi post su Instagram (seguiti al successo su TikTok) potrebbero, secondo gli esperti, delegittimare il suo operato, distraendo l’attenzione dalle tante promesse che ora dovranno essere esaudite.

Intanto lei, non curante delle critiche, ha ripreso i suoi allenamenti e la palestra che frequenta sta ricevendo tantissima pubblicità, molto gradita a Fabrizio Iacorossi.