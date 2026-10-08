Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

MissGadget.Tech Canva Accessori Apple Watch

Esci per una passeggiata con l’idea di staccare un attimo, ma il telefono in tasca vibra: una notifica, poi un messaggio, poi “do solo un’occhiata”. Succede a tutte e non c’è niente di sbagliato: lo smartphone è utilissimo, ma il punto è che spesso lo tiriamo fuori anche solo per cambiare canzone… e da lì il passo verso lo scrolling è brevissimo.

Per questo stanno tornando di moda gli accessori per Apple Watch con un’anima retro: custodie in stile iPod e supporti vintage che non servono solo a fare scena, ma ti aiutano a usare meno il telefono e a dare una seconda vita a un orologio che magari non indossi più da tempo.

Musica senza smartphone: il digital detox che parte dal polso

Il digital detox non deve essere un tutto o niente: spesso funziona meglio se scegli i momenti in cui lasciare il telefono a casa, senza rinunciare a ciò che ti piace. La musica è un ottimo punto di partenza, perché l’Apple Watch può riprodurla anche da solo.

Basta scaricare le tue playlist o i tuoi album sull’orologio, dall’app che usi di solito come Apple Music o Spotify, poi collegare le cuffie Bluetooth dalle impostazioni dell’orologio, mettendole in modalità di abbinamento e scegliendole dall’elenco.

Quando sei pronta, apri l’app musicale sul polso, scegli l’orologio come sorgente al posto del telefono e fai partire la riproduzione. Se il tuo modello ha la connessione dati o sei sotto una rete Wi-Fi conosciuta puoi anche ascoltare in streaming, altrimenti i brani già scaricati funzionano alla perfezione.

Per rendere il gesto ancora più piacevole c’è chi lo trasforma in un piccolo rito retro, con le custodie in stile iPod: fanno diventare l’Apple Watch un lettore tascabile, con una rotella meccanica che fa girare la corona digitale per scorrere i brani e regolare il volume.

Sono pensate soprattutto per l’Apple Watch che funziona ancora ma non indossi più, così evita di finire dimenticato in un cassetto e torna utile come piccolo lettore musicale. Un dettaglio da tenere a mente: sono solo custodie, ovviamente l’orologio non è incluso e va scelta la misura giusta.

Le custodie e i supporti da scegliere

Tra custodie retro e supporti vintage le idee non mancano. Ce n’è anche per la sera, quando il vero detox è lasciare il telefono fuori dalla camera da letto.

La custodia retro per ascoltare musica senza telefono

Questa custodia in lega di alluminio stile iPod trasforma il tuo Apple Watch in un piccolo lettore con tanto di rotella, senza nascondere il quadrante.

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Oltre a proteggere l’orologio da graffi e urti, nasce proprio per ridurre le distrazioni e staccare dallo schermo e ha perfino uno slider in metallo antistress che fa un piacevole clic. Prima di comprarla controlla bene le dimensioni del tuo Apple Watch, perché esistono versioni dai 40 ai 46 mm e per Ultra.

Custodia Apple Watch Lega Alluminio Custodia in lega di alluminio per Apple Watch, protezione robusta, design elegante, compatibile con tutti i modelli

Il comodino senza smartphone, con un tocco vintage

L’elago W3 è un supporto in silicone antigraffio che fa sembrare l’Apple Watch lo schermo di un vecchio monitor Apple.

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È compatibile con la Modalità Notte: lo appoggi vicino al letto per ricaricare l’orologio e usarlo come sveglia o per i messaggi più importanti, così il telefono può restare in un’altra stanza.

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La versione da console per chi ama il gaming vintage

L’elago W5 funziona allo stesso modo, ma con un’estetica diversa: lo schermo dell’Apple Watch si incastra come se fosse una classica console per videogiochi.

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Rispetto al precedente, che richiama il mondo dei computer, è più giocoso: la scelta giusta se il tuo ricordo nostalgico è un pomeriggio con il joystick in mano e non davanti a un vecchio monitor.

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