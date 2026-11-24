Cancellazione del rumore a quattro modalità, fino a 80 ore con la custodia e un design che non sa di economico: ti racconto come sono andati gli Huawei FreeBuds SE 5 Max

Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

MissGadget.Tech Huawei Freebuds SE 5 Max

Sei sul treno, la playlist è partita da venti minuti e arriva il solito bip: batteria quasi scarica. Il caricatore è rimasto a casa, il viaggio di ritorno sarà in silenzio e, peggio ancora, senza quella cancellazione del rumore che ti salva dal chiasso dei vagoni.

Succede a molte di noi, perché di solito bisogna scegliere: o spendi parecchio per avere il silenzio, o ti accontenti di una batteria che chiede pietà a metà giornata.

Io volevo capire se esiste una via di mezzo. Ho portato con me un paio di auricolari che promettono entrambe le cose e ti racconto com’è andata. Prima, però, qui trovi una guida ai migliori auricolari con cancellazione del rumore per orientarti nella categoria.

Sono gli Huawei FreeBuds SE 5 Max: auricolari in-ear con cancellazione attiva del rumore e un’autonomia fino a 80 ore se conti anche le ricariche nella custodia. In pratica puoi dimenticarti del cavo per giorni interi. La custodia è semitrasparente e curata, più un accessorio da borsetta che un gadget. Su Amazon li ho visti a 49 euro, una cifra che li rende interessanti anche come idea regalo.

Offerta HUAWEI FreeBuds SE 5 Max HUAWEI FreeBuds SE 5 Max auricolari con cancellazione del rumore, fino a 80 ore di autonomia con custodia, leggerissimi, connessione a due dispositivi

VOTO TOTALE 7.8 Huawei Freebuds SE 5 Max Gli Huawei FreeBuds SE 5 Max sono per chi vuole dimenticarsi del caricatore e del chiasso dei mezzi senza spendere come per un top di gamma: qui trovi autonomia, silenzio e un design curato. L'unico vero strappo è la ricarica solo con cavo, mentre il suono è ottimo per la fascia ma non rivaleggia con i modelli da centinaia di euro. PRO Autonomia fino a 80 ore con la custodia

Cancellazione del rumore con quattro modalità

Leggerissimi, circa 4,3 grammi

Bei materiali per il prezzo

Connessione a due dispositivi insieme

Ricarica rapida: 10 minuti per circa 4 ore CONTRO Ricarica solo con il cavo, niente wireless

Suono meno raffinato dei modelli top di gamma

Cancellazione meno efficace su voci e clacson

Custodia non protetta da acqua e sudore Design e comodità: custodia curata, peso minimo VOTO: 7 Per il prezzo, i materiali mi hanno sorpresa. La custodia ha una finitura opaca smerigliata e lascia intravedere gli auricolari, con un aspetto leggero da accessorio più che da gadget. La forma ovale con i bordi smussati si impugna bene e sparisce in tasca o nella mini borsa della sera. I colori sono tre: bianco lucido, blu perlato e nero metallico opaco. Gli auricolari pesano appena 4,3 grammi ciascuno, quindi puoi tenerli per ore senza quella sensazione di avere qualcosa nell'orecchio. In confezione trovi gommini in tre misure (S, M, L): provali tutti, perché dalla misura giusta dipendono sia il comfort sia l'efficacia del silenzio. Resistono a polvere e schizzi grazie alla certificazione IP55, quindi sudore e pioggia leggera non sono un problema. La custodia invece non è protetta: dopo l'allenamento asciuga gli auricolari prima di rimetterli dentro. Autonomia: il vero punto di forza VOTO: 8 Qui gli Huawei FreeBuds SE 5 Max giocano un campionato diverso. Secondo i dati dichiarati da Huawei, ogni auricolare dura fino a 10 ore con la cancellazione spenta e 7 ore con la cancellazione attiva. Con la custodia si arriva a 80 ore senza cancellazione e a circa 57 ore con la cancellazione attiva. La generazione precedente si fermava a 50 ore, quindi il salto è notevole. Tradotto in vita vera: con circa quattro ore di ascolto al giorno la stima è di circa 10 giorni senza toccare la presa, che salgono a 19 giorni con un uso più leggero. Smetti di controllare la percentuale ogni mattina. Se ti accorgi di essere a secco proprio mentre esci di casa, la ricarica rapida regala circa 4 ore di musica in appena 10 minuti. L'unica rinuncia è la ricarica solo via cavo, senza versione wireless: per auricolari di questa fascia è comprensibile, ma è giusto che tu lo sappia. Cancellazione del rumore e chiamate: il silenzio che serve in viaggio VOTO: 8 La cancellazione del rumore arriva fino a 52 dB di profondità dichiarata e ha quattro modalità. Ultra è pensata per bus, metro e aereo, General per strada e centri commerciali, Cosy per biblioteche e uffici silenziosi, mentre Dynamic si regola da sola in base all'ambiente. Con un tocco attivi anche la modalità anti-vento, comoda quando cammini all'aperto. Funziona bene perché i gommini chiudono l'orecchio, a differenza degli auricolari a clip come gli Huawei FreeClip 2, che lasciano il condotto libero. Come per tutte le cancellazioni di questo tipo, i risultati migliori arrivano con i rumori continui, come il ronzio dei mezzi o del condizionatore. Voci e clacson passano più facilmente, e lo dichiara lo stesso produttore. Per le chiamate ci sono tre microfoni e un sistema che separa la tua voce dal rumore intorno, utile soprattutto per strada e con il vento. Suono, connessione e app: il compromesso è nel posto giusto VOTO: 8 Per la fascia di prezzo il suono è sorprendente: c'è un altoparlante da 10 mm e il formato audio ad alta qualità LDAC, che però funziona solo su alcuni smartphone Android, mentre su iPhone si usa il formato standard. Se ti piace smanettare, nell'app scegli tra quattro profili (Default, Bass Boost, Treble Boost e Voices) e dieci effetti personalizzabili. Non facciamo finta che sia il migliore in assoluto: rispetto ai top di gamma da circa 400 euro mancano un po' di raffinatezza, separazione tra gli strumenti e ampiezza della scena sonora. Quei modelli costano quasi dieci volte tanto, quindi pretendere gli stessi risultati sarebbe ingeneroso. La connessione Bluetooth è stabile e puoi collegare due dispositivi insieme, anche con sistemi diversi, per esempio un telefono Android e un iPhone. Sui telefoni non Huawei serve l'app HUAWEI Audio Connect, disponibile per Android e iOS. I comandi sono touch: doppio tocco per riproduzione e chiamate, triplo tocco per cambiare brano, pressione prolungata per passare tra cancellazione, ambiente e off. C'è anche la funzione Ring to Find, utilissima per ritrovare gli auricolari persi. Sommario Huawei Freebuds SE 5 Max Design e comodità: custodia curata, peso minimo 7 Autonomia: il vero punto di forza 8 Cancellazione del rumore e chiamate: il silenzio che serve in viaggio 8 Suono, connessione e app: il compromesso è nel posto giusto 8

Conclusioni Offerta HUAWEI FreeBuds SE 5 Max HUAWEI FreeBuds SE 5 Max auricolari con cancellazione del rumore, fino a 80 ore di autonomia con custodia, leggerissimi, connessione a due dispositivi Torno allo scenario del treno: con questi auricolari la batteria a terra e il rumore dei vagoni smettono di essere un problema. Per me gli Huawei FreeBuds SE 5 Max sono un acquisto intelligente più che un compromesso: autonomia da record, silenzio quando serve e un design che non sa di economico. Al prezzo di circa 49 euro offrono più di quanto ci si aspetti da questa fascia, e con il Black Friday alle porte può capitare di trovarli ancora più scontati, quindi conviene controllare il prezzo prima di decidere. Per un regalo di Natale utile o per un paio di auricolari da pendolarismo, ufficio e allenamento, è difficile trovare di meglio. Se cerchi altre proposte economiche ma curate, dai un'occhiata alle Philips The Ringo Duo.