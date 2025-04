Melania Trump, la (folle) teoria della sosia ai funerali di Papa Francesco

Fonte: Getty Images Donald e Melania Trump ai funerali del Papa

Donald e Melania Trump hanno preso parte ai funerali di Papa Francesco, che si sono tenuti sabato 26 aprile. Arrivati in Italia alle 23 del 25 aprile, il Presidente degli Stati Uniti e la First Lady sono ripartiti poco dopo l’ultimo saluto al Santo Padre. Sui social, tuttavia, si è diffusa un’assurda teoria: la persona presente ai funerali sarebbe la sosia di Melania. Ma non è vero: procediamo per punti.

La teoria della sosia di Melania Trump ai funerali di Papa Francesco

Il 26 aprile si sono tenuti i funerali di Papa Francesco, a cui hanno assistito anche Capi di Stato e i Reali di tutto il mondo. Presenti anche il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e la sua consorte Melania Trump, First Lady per la seconda volta. Come riporta il Mirror, tuttavia, sui social media si sono susseguite varie speculazioni in merito alla “teoria della sosia” di Melania Trump, che in realtà va avanti da tempo. Proprio così.

La First Lady ha reso omaggio al Papa, ma molti utenti hanno avanzato l’ipotesi di una sosia. “Dov’è Melania? Nessuno si lascia ingannare dalla controfigura accanto a Trump. Questa si è finalmente rivelata essere la falsa Melania. Guardate quegli occhi senza occhiali da sole: sono truccati in modo eccessivo, non sono gli occhi o gli zigomi di Melania”. Ma i commenti in merito sono stati numerosi: “Si dice che una delle false controfigure di Melania andrà a Roma con Donald Trump, complice del crimine minorile di Epstein, per il funerale di Papa Francesco”.

A questo punto è bene sottolineare che non ci sono mai state prove a sostegno dell’esistenza di una “falsa Melania”. Ma questa teoria circola da tempo, tanto che esiste persino chi ipotizza la presenza di una presunta controfigura per dare l’illusione di una relazione felice. “C’è una versione palesemente falsa di Melania che continuano a sbandierare per sostenere l’illusione dei Trump felicemente sposati“.

Melania Trump ammirava Papa Francesco

Melania Trump ha compiuto 55 anni proprio il 26 aprile, nel giorno dei funerali di Papa Francesco: la First Lady è cattolica praticante. A People, una fonte vicina ai Trump ha precisato che Melania si è sentita onorata di poter partecipare all’ultimo saluto del Santo Padre. “Rispettava il Papa. È un momento triste per i cattolici di tutto il mondo, e la First Lady è onorata di partecipare al funerale”.

La Trump aveva incontrato il Papa nel 2017, durante il primo viaggio all’estero come First Lady: all’epoca aveva donato un rosario al Papa, gesto che testimonia la sua fede. L’esistenza stessa di Melania è stata colpita da un evento terribile nell’ultimo anno: la scomparsa dell’amatissima mamma Amalija Knavs a gennaio del 2024. Proprio la fede l’ha aiutata a superare questo momento difficile.

Per il giorno del suo compleanno, Donald Trump ha detto di essere stato impegnato e di non averle preso un regalo. Ma non per questo non ha riservato una piccola sorpresa alla sua consorte. “La porto a cena sul Boeing”. Dopo la cerimonia funebre, infatti, i Trump hanno lasciato l’Italia per tornare negli Stati Uniti.