I matrimoni diminuiscono ma il sogno resta. E a farne le spese è il portafogli

Il matrimonio costa e sono calati i sì: ma il sogno resta

Matrimonio quanto mi costi? A quanto pare, almeno secondo i dati di una recente ricerca, non poco. E se i numeri ci dicono che il numero delle nozze, dall’inizio degli anni Duemila a oggi, è sceso di una percentuale piuttosto elevata, questo non toglie nulla al fascino della cerimonia e della festa, per cui gli italiani sono disposti a spendere cifre abbastanza importanti.

Testimonianza che il sogno è ancora vivo: sì, proprio quello che a molte bambine, in particolare, fa immaginare sin da piccole l’abito bianco, magari vaporoso e immenso, e un principe azzurro pronto ad attenderle all’altare per iniziare il proprio personalissimo “E vissero felici e contenti”.

Matrimoni in discesa, ma i prezzi restano elevati

Negli ultimi 20 anni – circa – le celebrazioni di matrimoni sono diminuite di quasi il 30 per cento. È la fine dell’amore e del sogno? No, senza dubbio la diminuzione percentuale della popolazione in età da nozze ha contribuito, ma forse anche le spese che bisogna sostenere per trasformare il proprio desiderio in realtà.

Quanto costa sposarsi? Tanto, stando ai dati riportati da Moneyfarm. Non solo in termini strettamente economici, ma anche di tempi per poter organizzare le nozze perfette. Secondo il sito, infatti, la pianificazione richiede circa un anno. La media di spesa per una cerimonia tradizionale si aggira sui 20 – 25mila euro. Per chi non ha problemi di disponibilità, invece, può arrivare anche a 100mila euro.

Il costo più oneroso è quello relativa al cibo: un catering può costare dai 60 ai 200 euro a persona. Moneyfarm sottolinea che anche la location comporta una spesa che, chiaramente, varia in base al prestigio e può arrivare a superare i 10mila euro.

E gli abiti? Anche per quelli la spesa è variabile, arrivando anche a ottomila euro per entrambi gli sposi. Fedi, trucco sposa e hair look vanno sommati a questa cifra. A tutto questo vanno poi aggiunti: torta di nozze, bomboniere, fiori, inviti e fotografi. Leggendo questa lista è facile intuire come sia possibile che le cifre per organizzare un matrimonio siano così elevate.

Nozze al risparmio: come diminuire i costi

Risparmiare però è possibile, ci sono infatti alcuni stratagemmi che aiutano a diminuire i costi delle nozze. Tutto dipende dalle proprie aspettative e da come si desidera la cerimonia. Un grande risparmio è dato dal numero degli invitati: se non si esagera, limitando la lista alle sole persone essenziali, si riesce a far scendere in maniera significativa la quota di spesa.

Anche il periodo conta molto: sposarsi in alta stagione comporterà prezzi che calano se si scelgono date in bassa stagione (come l’autunno) oppure infrasettimanali. Un’altra voce di spesa importante è data da addobbi e bomboniere: in questo caso dare sfogo alla propria creatività aiuta. Provare a fare addobbi e bomboniere può essere un’attività divertente, magari da condividere con gli affetti più cari.

Stessa cosa vale per le partecipazioni che, se fatte personalmente, acquistano ancora più valore e diventano un oggetto da tenere come ricordo. E la luna di miele? Se non si hanno necessità precise per la casa, si può chiedere agli invitati di partecipare con un’offerta libera alla lista nozze per pagare il viaggio dei sogni.