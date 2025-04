Papa Francesco, chi è la sorella Maria Elena Bergoglio

Ha dedicato la sua vita alla Chiesa: Papa Francesco si è spento all’età di 88 anni il 21 aprile 2025. Dopo un lungo ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, il Papa è stato dimesso, ha incontrato Re Carlo e la Regina Camilla in un’udienza privata. Quei giorni sono stati difficili anche per lei, l’unica sorella ancora in vita del Papa: Maria Elena Bergoglio. Quest’ultima vive a Buenos Aires insieme ai suoi due figli, Jorge, nome dato proprio in onore del fratello maggiore, e José.

Chi è Maria Elena Bergoglio, la sorella di Papa Francesco

Maria Elena Bergoglio ha sempre definito Papa Francesco, che si è spento il 21 aprile, come “suo fratello e il suo migliore amico. Era sempre divertente e mi ha molto sostenuto, come si addice a un fratello maggiore”. Nata il 7 febbraio 1948 a Buenos Aires da Mario Bergoglio e Regina Maria Sivori, Maria Elena Bergoglio è l’ultima dei cinque fratelli di Papa Francesco. Cresciuta in un ambiente dai valori cattolici, in quella casa di famiglia nel quartiere Flores, un grande dolore ha scosso la famiglia Bergoglio nel 1959, la morte improvvisa del padre Mario a causa di un infarto.

Fonte: IPA

Nelle interviste rilasciate nel corso del tempo, Maria Elena Bergoglio ci ha restituito il ritratto di una famiglia dalle profonde radici italiane, legati ai valori tradizionali della famiglia, della sacralità della domenica, prima a messa e poi a tavola tutti insieme. “Eravamo poveri ma con grande dignità”, aveva raccontato Maria Elena Bergoglio a Repubblica. Proprio il fratello Francesco le ricordava sia la mamma quanto il papà, per la personalità, l’attaccamento alle tradizioni, alla musica, all’Italia.

L’infanzia e il legame con il fratello

La vita di Maria Elena Bergoglio è sempre stata legata a doppio filo a suo fratello Jorge, il Papa degli Umili: dopo la morte di papà Mario, è stato proprio Jorge a “crescere” la giovane Maria Elena, tanto che in lui ha sempre trovato una figura paterna. “Tra noi fratelli e gli altri compagni di giochi, capitava di litigare ma lui però metteva pace. Sapeva come prendere e convincere per far ritrovare l’armonia”, aveva raccontato. “Dopo la morte di nostro padre, è stato un po’ lui il mio papà”, aveva detto a Famiglia Cristiana.

Nel corso del tempo, anche quando Jorge è diventato Papa, hanno mantenuto il loro rapporto: dopo l’ictus, Papa Francesco chiamava spesso la sorella, accertandosi delle sue condizioni di salute. “Anche quando affrontai il divorzio da mio marito mi appoggiò, mi aiutò”, non aveva mai lasciato da sola la sua amatissima sorella, che ha sostenuto anche nell’ora più buia.

Per lei, Papa Francesco era anche e sopratutto Jorge Mario Bergoglio: il fratello più grande, colui che giocava a pallone, senza mai smettere di studiare (prima al liceo tecnico, poi gli studi in medicina, quella “dell’anima”). Anche quando era diventato Papa, lei aveva detto: “Per me sarà sempre Jorge, sarà sempre mio fratello”. Un legame, il loro, che non si era mai spezzato con il tempo, nemmeno quando le telefonate si erano fatte più sporadiche, per via dei tanti impegni.