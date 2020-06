Letizia di Spagna, la figlia Leonor alle prese con il primo amore: tensioni a Corte

editato in: da

Letizia di Spagna, nonostante i numerosi impegni che la tengono molte ore lontana da casa, ha dimostrato di essere un’ottima madre. Premurosa e attenta, talvolta ha addirittura pubblicamente infranto il protocollo per proteggere le figlie. Ci sono eventi, però, che difficilmente può controllare e che potrebbero provocare alcune tensioni a Corte.

Letizia Di Spagna è sempre stata estremamente rigida nei confronti di Leonor e Sofia, le due figlie nate dal matrimonio con Re Felipe VI, così protettiva da risultare, in qualche occasione, severa. Per il loro bene, ha fissato regole di ferro da seguire che, ad esempio, riguardano le ore di accesso ad internet, l’alimentazione e la quantità di tempo in cui possono guardare la televisione. Difficile dimenticare, poi, le discussioni avute dalla Ortiz con la Regina Emerita Sofia in passato, causate proprio dai pareri discordanti sull’educazione delle Principesse.

Man mano che le ragazze crescono, però, le regole imposte da Letizia sono sempre più difficili da rispettare. A maggior ragione quando ci sono di mezzo questioni di cuore. Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, Leonor, che sta per compiere 15 anni e che è ormai sta entrando nella fase dell’adolescenza, ha iniziato a scontrarsi con i genitori. Nei giorni passati, in cui non poteva andare a scuola a causa dell’emergenza sanitaria, si sarebbe opposta alle decisioni della madre e avrebbe insistito per ottenere più ore di connessione per poter conversare con i suoi compagni.

Secondo alcuni pettegolezzi, inoltre, Leonor potrebbe star vivendo il suo primo amore: si sarebbe innamorata di un ragazzo, particolarmente noto tra le persone più famose di Madrid, che frequenta la sua stessa scuola. Una notizia che parrebbe mettere la Regina Letizia, sempre pronta a proteggere le sue bambine, in allarme. Per l’erede al trono, infatti, non si tratterebbe di un semplice amore adolescenziale, come quello che vivono tante sue coetanee, ma di una storia che rischierebbe di attirare l’attenzione invadente dei media.

E se Letizia continua a voler tutelare le figlie imponendo la sua disciplina ferrea, l’erede al trono ha trovato una complice fidata in Sofia, sua sorella minore, che la sostiene nelle sue richieste. La Ortiz riuscirà a trovare un punto di incontro con la diligente Leonor o gli scontri continueranno?