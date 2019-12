Essere madri significa cercare di fare sempre il meglio per. Ciò vale soprattutto per coloro che conducono una vita sotto i riflettori: forse per questo Letizia di Spagna , in accordo con il marito Felipe, ha deciso educare in maniera estremamente rigida le sue due figlie. La Regina Consorte, infatti, fa in modo che Leonor e Sofia seguano alcune regole di ferro, su cui proprio non transige.