Lady Diana, su Instagram foto mai viste sullo yacht senza Carlo

Lady Diana, vita di una principessa

Giancarlo Giammetti, co-fondatore della maison Valentino, ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune foto di Lady Diana mai prima pubblicate.

Gli scatti risalgono al 1990, due anni prima che la Principessa si separasse da Carlo. In alcune di queste immagini Diana è ritratta a bordo di uno yacht, in Italia, circondata da amici fidati, Valentino e Kyril, Principe di Preslav. Carlo non c’è. La Principessa indossa un bikini a fantasia e una camicia annodata all’altezza della pancia.

Sebbene la foto fosse scattata in un momento di distensione, durante una vacanza tra amici, lontano dalle tensioni di Palazzo e dai pettegolezzi (fondati) su Carlo e Camilla, Diana appare fragile, insicura mentre beve un drink: il sorriso appena accennato, la testa reclinata da un lato, come molto spesso veniva immortalata.

Come riporta il Daily Mail, Lady Diana fu invitata nel settembre 1990 a bordo dello yacht privato TMBlue One, della maison Valentino. All’epoca lei e Carlo vivevano già vite separate. Lui aveva ripreso la sua relazione con Camilla, mentre Diana aveva avuto una love story con l’ufficiale James Hewitt e con la guardia del corpo Barry Mannakee, la cui morte fu definita da Lady D, “il più grande colpo della mia vita”.

Quando le foto furono scattate nell’estate del 1990, la relazione di Diana con Hewitt era finita dopo che lui fu inviato in Germania. L’ennesimo duro colpo per Diana che aveva già lottato per mantenere in piedi il suo matrimonio che stava cadendo a pezzi. La separazione con Carlo avvenne nel 1992 e nel 1996 arrivò il divorzio. L’anno successivo la Principessa morì in un tragico incidente a Parigi.

La relazione infelice con Carlo, l’incomprensione della Famiglia Reale la portarono a un tentativo di suicidio mentre era incinta del principe William, alla bulimia e alla depressione, eventi recentemente rappresentati in dettaglio nella quarta serie di The Crown.

Giammetti ha condiviso su Instagram anche un altra foto che ritrae lui, Valentino e Diana a un evento formale. Commenta Giancarlo: “Due momenti di amicizia con la Principessa Diana.