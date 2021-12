Lady Diana, William fa un tuffo nel passato: la dolce foto di famiglia

Kate Middleton e William, George è sempre più grande

Il Natale è ormai alle porta e l’atmosfera festiva inizia a farsi sentire. Cresce, così, la voglia di riunirsi, d’allegria, di organizzare grandi cene e pranzi per tutta la famiglia, ma anche la malinconia. Il pensiero va, infatti, spesso a chi non c’è più. Lo sa bene il Principe William, che per presentare il suo prossimo progetto, ha pubblicato sui social una tenera foto del passato in cui ci sono anche Lady Diana e il Principe Filippo.

William, il progetto che gli ha riportato alla mente Lady Diana

Nei prossimi giorni il Principe William sarà molto impegnato. La sua agenda, infatti, è piena di impegni che devono essere portati a termine prima delle festività natalizie, che trascorrerà insieme alla moglie Kate Middleton, l’adorata nonna la Regina Elisabetta, i suoi figli e la sua famiglia.

Prima di potersi godere un po’ di relax, così, dovrà sfoderare ancora un po’ di energia. Prossimamente realizzerà un podcast, parlando di come ha imparato a dare importanza alla sua salute mentale, preservandola e prendendosi cura di se stesso anche con l’attività fisica. E, per annunciarlo, ha svelato alcune piccole abitudini della Famiglia Reale e ha pubblicato una bellissima foto del passato.

Nella speranza di ispirare altre persone a diventare attive e a prendersi un po’ di tempo in più per la propria salute mentale – ha affermato il Principe William – , ho voluto condividere con voi alcune delle mie storie e delle mie canzoni preferite.

Principe William, il ricordo di Lady Diana e il Principe Filippo

E tra le storie che ha raccontato William ce ne sono alcune preziose per coloro che guardano con curiosità ai Reali. William, infatti, ha affermato che tutta la sua famiglia ama passeggiare. Lui lo fa spesso per liberare la mente, ma anche suo padre, sua nonna e i suoi figli hanno la stessa abitudine.

Tutta la mia famiglia ha una passione per le passeggiate – ha rivelato -, sia mia nonna che porta ancora i suoi corgi a 95 anni, sia mio padre che faceva lunghe passeggiate estive in Scozia, o i miei figli che fanno la loro prima apparizione alla nostra passeggiata annuale in chiesa la mattina di Natale a Sandringham.

E a corredo di queste frasi, William ha messo una serie di foto, tra cui una bellissima che per lui è un vero e proprio tuffo nel passato: c’è lui, giovanissimo, ancora adolescente, circondato dai suoi affetti più cari, tra cui spiccano la bellissima Lady Diana con il suo sorriso timido, e il Principe Filippo, con il suo sguardo fiero e allegro. Un’immagine bellissima, tanto cara al futuro Re, che è impossibile non fermarsi a guardare e che scalda il cuore.