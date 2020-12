Kate Middleton, perché Beatrice di York non la sopporta

editato in: da

I rapporti tra i membri della Royal Family non sempre sono rosa e fiori e nel tempo ci sono stati alcuni momenti particolari e difficili da superare come la Megxit e i legami che appaiono sempre più freddi e distanti tra i Cambridge e i Sussex. Una situazione che avrebbe spinto la Regina a voler far partecipare la famiglia a una “terapia di gruppo” come aveva svelato il magazine New Idea.

Ma a quanto pare le tensioni ci sarebbero anche tra cugini: la Principessa Beatrice sembrerebbe non sopportare Kate Middleton, a rivelarlo è stato The Talko che ha ricostruito le ragioni di questo presunto rapporto difficile. Tutto deriverebbe dalla linea di successione reale e da come il Principe Carlo abbia rafforzato le possibilità della sua famiglia di mantenere il trono, con regole di successione cambiate e un grosso divario salariale tra i fratelli. Ragione per cui la Principessa Beatrice, figlia del principe Andrea, sarebbe stata in disaccordo con zio e cugini per lungo tempo. A quanto pare girano voci che non possa sopportare Kate e le voci dicono che “sia molto gelosa della Duchessa”.

Sempre The Talko segnala che i rapporti potrebbero essere freddi e la dimostrazione sarebbe arrivata anche in occasione di battesimo di George, quando i fratelli di Carlo “erano introvabili”. Tutte le spiegazioni potrebbero riportare alla linea di successione per la Corona e ai rapporti difficili tra Carlo e il fratello Andrea, padre di Beatrice. Tutti i parenti stretti del Principe Carlo sono stati cresciuti preparandosi ai ruoli futuri, non è un segreto infatti che si presume che William sarà il prossimo Re e Kate la sua Regina consorte.

Ma le cose stanno davvero così? In realtà non mancano le dimostrazioni di affetto tra le due anche in forma pubblica. Basti pensare al matrimonio tra Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi: la coppia è convolata a nozze nel castello di Windsor il 17 luglio nella Cappella Reale di Tutti i Santi nel Royal Lodge, all’interno del Windsor Great Park. Erano presenti pochissimi inviati, tra cui la Regina Elisabetta, dopo che la celebrazione era stata rinviata a causa dell’emergenza sanitaria. In quell’occasione Kate e William non erano presenti, ma avevano scritto dalle congratulazioni pubbliche alla coppia.