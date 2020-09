Beatrice di York incinta: la prova che non lascerebbe dubbi

editato in: da

Beatrice di York sarebbe incinta. Ancora non c’è la comunicazione ufficiale, ma le prime foto scattate a Londra dopo la luna di miele varrebbero come prova della sua dolce attesa.

Beatrice, figlia del Principe Andrea e Sarah Ferguson, ha sposato lo scorso 17 luglio con una celebrazione segreta il fidanzato italiano Edoardo Mapelli Mozzi, alla presenza di sua nonna la Regina Elisabetta. I due sarebbero dovuti convolare a nozze a maggio con una cerimonia degna di un Royal Wedding al quale erano invitati anche Meghan Markle e Harry, oltre a Kate Middleton, William e il resto della Famiglia Reale. Ma l’emergenza sanitaria ha impedito i festeggiamenti in pompa magna.

Così, Beatrice si è dovuta accontentare di Elisabetta e Filippo, oltre che dei suoi genitori. Ma poco importa, la sposa era al settimo cielo come dimostrano le foto del matrimonio. Subito dopo, Beatrice e Edoardo sono partiti per il viaggio di nozze, un tour in Italia e Francia, stando alle indiscrezioni. Ora i neosposi sono tornati a Londra e le prime foto paparazzate lascerebbero pensare che la Principessa sia in dolce attesa, almeno secondo quanto riporta l’Express.

Bea, come la chiamano amici e parenti, è stata avvistata nel negozio per bambini, The White Company, mentre suo marito l’aspettava in auto. La Principessa indossava una giacca scura e una gonna a pieghe, perfetta per nascondere eventuali forme sospette. La visita nella boutique per bimbi ha scatenato i rumors di una gravidanza in corso. E anche su Twitter molti hanno sospettato che sia davvero incinta.

In fondo, sia gli esperti di faccende reali sia gli scommettitori concordano che presto a Corte sarà annunciata una nuova gravidanza. Gli occhi sono puntati non solo su Beatrice, ma anche su sua sorella Eugenia che si è sposata nell’ottobre 2018, e su Kate Middleton.

Il portavoce dell’agenzia di scommesse, Landbrokes, ha dichiarato: “Ci aspettiamo che Beatrice diventi mamma nei prossimi mesi e non ci stupiremmo se l’annuncio della gravidanza arrivi prima della fine dell’anno”.