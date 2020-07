Beatrice di York sposa, il dettaglio segreto come Kate Middleton e Meghan Markle

editato in: da

Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi sposi: matrimonio segreto

Beatrice di York è convolata a nozze con Edoardo Mapelli Mozzi in gran segreto, rinunciando al Royal Wedding da sogno. Di una cosa però non si è privata, il bouquet coi fiori preferiti dello sposo e della sposa che racchiude una tradizione ultra centenaria rispettata anche da Kate Middleton e Meghan Markle.

Beatrice ha avuto un matrimonio sottotono, almeno per gli standard della Famiglia Reale. Niente diretta tv, niente folla festante, niente banchetto di nozze con centinaia di invitati, niente paggetti e damigelle. Ma ha avuto il pregio di avere la Regina Elisabetta e il Principe Filippo tutti per sé, è stata accompagnata all’altare da suo padre il Principe Andrea – Meghan Markle ad esempio non ha avuto al suo fianco il padre al suo matrimonio – ha potuto indossare la tiara della Sovrana e ha avuto il privilegio di una cerimonia privata e romantica, un’assoluta rarità appunto per membri della Corte.

Altro grande vantaggio, non ha dovuto fare i conti con ospiti ingombranti come le cugine acquisite Kate e Meghan, il cui confronto sarebbe scattato inevitabilmente. Nel 2018, quando si sposò sua sorella Eugenia, Lady Markle mise in imbarazzo Harry e in ombra la sposa, annunciando la sua gravidanza a tutti i presenti.

Insomma niente di tutto questo è capitato a Beatrice ed Edoardo e i genitori della sposa avranno anche risparmiato sul ricevimento nuziale. D’altro canto, la Principessa non ha avuto il matrimonio da favola che forse si sognava da tempo e nemmeno ha potuto posare per le foto ufficiali con sua padre, perché ormai non più Certo, poi ha dovuto rinunciare alle foto ufficiali con suo padre Andrea e sua madre Sarah Ferguson, il primo si è ritirato a vita privata dopo lo scandalo che l’ha travolto, la seconda ormai non è più un membro della Famiglia Reale da anni. Forse per questo ha deciso di non condividere alcuna immagine del matrimonio della figlia sul suo profilo Instagram.

D’altro canto, di una cosa Beatrice non ha voluto proprio fare a meno. Ha voluto il bouquet secondo la tradizione in vigore da 162 anni. La Principessa dunque ha seguito in questo le orme di Kate Middleton e Meghan Markle. Il bouquet scelto da Bea era composto da gelsomini, rose avorio, rose rosa, fiori di cera e un rametto di mirto. Quest’ultimo è un dettaglio fondamentale per le spose della Casa Reale. A introdurlo fu la Regina Vittoria che volle tra i fiori nuziali, un rametto di mirto. Poi lo scelse anche sua figlia maggiore, la Principessa Victoria e da lì è diventata una tradizione, rispettata anche da Kate e perfino da Meghan.