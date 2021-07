editato in: da

Kate Middleton lontana da William per colpa di Harry. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato proprio il principe a “fare pressioni” sul fratello per impedire la partecipazione della duchessa di Cambridge alla cerimonia per Diana.

L’assenza di Kate Middleton all’evento per svelare la statua di Diana è stato una sorpresa per molti. I royal watchers infatti immaginavano che la duchessa sarebbe stata presente accanto al marito. Alla fine però le cose sono andate diversamente e Kate non ha preso parte alla cerimonia, lasciando spazio ai due fratelli.

Una scelta che, a quanto pare, sarebbe arrivata per volere di Harry. A rivelarlo una fonte a Express secondo cui Harry avrebbe “fatto pressioni a William” per escludere Kate Middleton dall’evento. “Avrebbe attirato l’attenzione sull’assenza di Meghan e portato a più domande”, ha spiegato un insider. L’assenza della moglie di William dunque sarebbe legata al volere di Harry. Il principe avrebbe chiesto al fratello di escludere la duchessa dalla cerimonia per Diana in modo da non rendere più evidente la mancanza di Meghan Markle.

L’ex star di Suits ha deciso di non volare a Londra, ma di rimanere negli Stati Uniti con il primogenito Archie e la neonata Lilibet Diana. Così Harry e William si sono ritrovati da soli a ricordare Lady Diana, accompagnati da pochi parenti della principessa. Era il 2017 quando i fratelli decisero di commissionare la realizzazione di una statua per ricordare la loro amatissima mamma. Da allora ne è trascorso di tempo, William e Harry si sono scontrati più volte per via delle dichiarazioni del secondogenito di Diana e l’intervista scandalo con Oprah Winfrey.

A spingerli ad avvicinarsi di nuovo la cerimonia per svelare la statua di Lady Diana, l’amatissima mamma che li avrebbe voluti uniti e che avrebbe sofferto per la loro lontananza. “Ricordiamo il suo amore, la sua forza e il suo carattere, qualità che l’hanno resa una forza positiva in tutto il mondo, cambiando per il meglio innumerevoli vite – hanno raccontato i due fratello -. Ogni giorno vorremmo che fosse ancora con noi, e la nostra speranza è che questa statua sia vista per sempre come simbolo della sua vita e della sua eredità”.