Kate Middleton, i piani per Pasqua e la tristezza della Regina

Quest’anno la Pasqua sarà diversa anche per i reali e Kate Middleton si prepara a trascorrere le festività con la sua famiglia d’origine, lasciando sola la Regina. Secondo quanto riporta Hello, i Cambridge non passeranno la Pasqua con la Sovrana, ma probabilmente raggiungeranno Amner Hall, la loro residenza nel Norfolk.

Lì Charlotte, Louis e George potranno divertirsi con la caccia alle uova, lontano da occhi indiscreti, correre nei prati e giocare con i cuginetti. Kate e William infatti avrebbero invitato anche Pippa e il marito James, insieme ai figli: Arthur e la piccola Grace, arrivata da poco. La duchessa è molto legata alla sua famiglia d’origine da cui non si è mai separata e che è sempre stata importantissima per lei.

Se per i Cambridge sarà comunque una Pasqua serena, la Regina ha lasciato intendere di essere molto triste per la situazione che sta vivendo. The Queen forse sperava in un ritorno a Londra di Harry e Meghan Markle per ricucire i rapporti, ma dopo l’intervista-scandalo da Oprah Winfrey la situazione è precipitata. William sarebbe ancora furioso con il fratello per le accuse di razzismo nei confronti della famiglia reale e per le parole di Meghan sulla lite con Kate Middleton. Per questo avrebbe deciso di cercare un po’ di serenità con la famiglia della moglie con cui anche lui ha un ottimo rapporto.

Nel corso del Maundy Thursday, cerimonia del giovedì prima di Pasqua, The Queen ha consegnato delle monete simboliche alle persone che hanno prestato servizio alla nazione, inviando anche una lettera in cui racconta la sua tristezza. “Sono certa che sarete tristi come me che le condizioni attuali rendano impossibile lo svolgimento di questa cerimonia”, ha scritto la Sovrana. Elisabetta II si è poi fatta fotografare insieme al figlio Carlo, sorridente, in un giardino fiorito, quasi a voler scacciare la tristezza e i pensieri causati dai problemi vissuti negli ultimi mesi.

Per Harry e Meghan invece la Pasqua sarà in California, nella magione della coppia con il piccolo Archie e nell’attesa dell’arrivo della secondogenita. La piccola, come svelato dalla Markle, sarà una femminuccia, ma il nome non è ancora stato rivelato.