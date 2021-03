Kate Middleton incanta col cappotto da 400 euro. E William chiude con Harry

editato in: da

Kate Middleton ricicla il cappotto cammello da 400 euro

Kate Middleton e William continuano coi loro impegni di Corte, finalmente in presenza, cercando di lasciarsi alle spalle lo sgomento per le rivelazioni di Harry e Meghan Markle a Oprah Winfrey. Di certo, la Duchessa di Cambridge non ha perso il suo tocco di classe a giudicare dal cappotto riciclato di Massimo Dutti che le sta un incanto, indossato durante la visita a una stazione di ambulanze nella zona est di Londra.

Dopo la giacca verde per il giorno di San Patrizio, Kate dunque ha riproposto il lungo cappotto color cammello, a doppio petto, di Massimo Dutti, uno dei brand preferiti da Letizia di Spagna. Costo? 349 sterline, circa 408 euro. Il capospalla in lana e cashmere segna perfettamente la sua figura esaltandone le linee ed è ideale per proteggerla dall’ultimo colpo di coda dell’inverno. Lady Middleton indossò lo stesso cappotto nel gennaio 2020 durante la visita a Cardiff.

La Duchessa di Cambridge sceglie un outfit quasi monocromatico, variando sulle tonalità del marrone chiaro. Color cammello è il lupetto indossato sotto il cappotto, come gli accessori in suede, la borsa con catena di Metier London e le décolletée dal tacco stiletto.

Secondo l’esperta di moda Rochelle White, Kate ha adottato uno stile più “chic e semplice” per apparire “più matura e professionale” durante la crisi pandemica. Anche in considerazione del ruolo specifico che lei e suo marito William hanno all’interno della Corte, sempre in prima linea a sostegno della Regina Elisabetta e della Monarchia. A maggior ragione ora, dopo la crisi aperta da Harry e Meghan Markle.

In queste ore sono trapelate notizie secondo cui William avrebbe chiamato suo fratello dopo l’intervista a Oprah, telefonate definite però “improduttive”. Secondo quanto riporta il Daily Mail, il Duca di Cambridge avrebbe deciso di interrompere le comunicazioni con Harry e di chiudere definitivamente con lui dopo che è trapelata la possibilità che le sue conversazioni private possano essere pubblicate da emittenti americane.

Stando a quanto riportato, William è “profondamente angosciato” dal fatto che le conversazioni private con suo fratello divengano di dominio pubblico, pericolo plausibile dopo le rivelazioni di Gayle King, presentatore della CBS, sulla telefonata tra i due fratelli. Il Duca di Cambridge ha quindi deciso di non parlare più con Harry e Meghan Markle temendo che quello che dirà possa trapelare sulla tv americana.