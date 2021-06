Harry neopapà torna a Londra e la Regina lo perdona e lo invita a pranzo

editato in: da

A casa di Meghan Markle e Harry: dentro la villa super lusso da 11,2 milioni di dollari

Meghan Markle e Harry sono diventati genitori per la seconda volta di Lilibet Diana, ma il Principe si appresta a lasciare tra poche settimane sua moglie e la neonata per tornare a Londra come promesso. La Regina Elisabetta è pronto ad accoglierlo a braccia aperte, tanto da averlo già invitato a pranzo formalmente.

Come è noto, Sua Maestà ha sempre avuto una predilezione per questo nipote ribelle e anche nei momenti di massima tensione gli ha tenuto aperte le porte del Palazzo, tanto da rimproverare suo figlio Carlo per la durezza con cui ha trattato la Megxit e tutto quello che ne è conseguito. Certo, il Principe del Galles non è da biasimare dopo che Harry lo ha accusato di averlo fatto soffrire fin da piccolo e di aver interrotto con lui ogni comunicazione dopo il suo trasferimento in California.

Ad ogni modo, la nascita di Lilibet potrebbe diventare l’occasione per appianare le cose tra i Sussex e la Famiglia Reale. Per lei l’astrologa di Diana ha predetto grandi cose. Intanto, contrariamente a quanto si vociferava a causa dell’improvvisa partenza dopo i funerali del Principe Filippo e il mancato summit con la Regina, Carlo e William, Harry pare proprio intenzionato a tornare a Londra a luglio per l’inaugurazione della statua di Lady D a Kensington Palace.

Secondo quanto riporta il corrispondete reale del Daily Mail, Richard Eden, nonostante le critiche pubbliche e le accuse di razzismo di Harry verso la famiglia, Elisabetta lo ha invitato a pranzo al Castello di Windsor quando tornerà in Inghilterra a inizio luglio. “È un gesto tipico della magnanimità di Sua Maestà“, avrebbe rivelato un membro dello staff della Sovrana. “Il pranzo sarà l’occasione per parlare di molte cose”.

Sembrerebbe che l’invito sia arrivato prima della nascita della secondogenita che Harry e Meghan hanno voluto chiamare Lilibet, il nome con cui Elisabetta viene chiamata confidenzialmente. A questo punto la nascita della piccola non può più essere presa come scusa da parte del Principe per non tornare a Londra, come si temeva qualche tempo fa.

È quasi per scontato che Meghan resterà a Montecito con la piccola e Archie, per questo con molta probabilità l’invito a pranzo non è stato esteso a lei e ai Royal Baby. D’altro canto, non era venuta nemmeno al funerale di Filippo. E comunque Harry ha già avuto colloqui personali con la Regina da quando si è trasferito in America.