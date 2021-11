Eugenia di York, grave lutto per la Famiglia Reale

Eugenia di York è stata colpita da un grave lutto pochi giorni prima del battesimo di suo figlio August. È morto suo suocero, George Brooksbank, padre di suo marito Jack. Buckingham Palace non ha voluto commentare la notizia.

Eugenia di York, il grave lutto

George Brooksbank, 72 anni, si è spento proprio qualche giorno prima del battesimo di suo nipote, che si è svolto alla presenza della Regina Elisabetta alla All Saints Chapel nel Castello di Windsor. Assieme a lui ha ricevuto il sacramento, il cuginetto Lucas, terzo figlio di Zara e Mike Tindall.

Nonostante la tragica perdita che ha colpito la nipote della Regina, e di conseguenza la Famiglia Reale, Eugenia e suo marito Jack Brooksbank non hanno voluto rinviare il battesimo del figlio. La coppia ha affrontato con coraggio l’importante cerimonia e si è mostrata sorridente malgrado portasse segretamente in cuore il dolore per un lutto così stretto. Infatti, la notizia della scomparsa di George Brooksbank ha colto tutti di sorpresa, poiché è emersa solo all’indomani della cerimonia religiosa.

Secondo una fonte vicina alla coppia, il suocero della Principessa Eugenia era stato ricoverato in ospedale per Covid mesi fa e da allora “non era più stato lo stesso. Era da un po’ di tempo che non stava bene. È stato un momento difficile per Jack che ha perso suo padre prima del battesimo”. Un’altra fonte ha commentato: “È stato un miracolo che George sia sopravvissuto al Covid l’anno scorso dopo cinque settimane attaccato al respiratore. Almeno ha visto nascere suo nipote”.

Chi era George Brooksbank, suocero di Eugenia di York

George Brooksbank, commercialista in pensione, era sposato da 36 anni con sua moglie Nicola e viveva tra Londra e Bordeaux. Lo scorso anno si era ammalato di Covid ed era stato ricoverato per diverse settimane in terapia intensiva. La malattia lo ha provato seriamente, conducendolo in pochi mesi alla morte.

Eugenia di York e suo marito Jack hanno preferito tenere riservata la notizia della sua scomparsa almeno fino al battesimo di August, nato lo scorso febbraio. Primo nipote di Sarah Ferguson e del Principe Andrea, è nono in linea di successione al trono.

Eugenia di York con l’abito di Zimmermann al battesimo del figlio

La Principessa di York ha nascosto il suo dolore in sorrisi di circostanza, apparendo al battesimo del figlio, elegante e sofisticata con un abito color crema, decorato con ricami Paisley sul blu, del brand Zimmermann.

L’eccezionale presenza della Regina alla cerimonia avrà aiutato Eugenia e Jack a superare il difficile momento.