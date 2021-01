Charlene, la reazione di Alberto di Monaco al suo taglio di capelli

editato in: da

Charlene di Monaco stravolge il suo look: nuovo taglio per la Principessa

È innegabile: con il suo ultimo taglio di capelli Charlene di Monaco ha stupito il mondo intero. Estremamente moderno, il nuovo look della moglie del Principe Alberto è riuscito ad attirare l’attenzione ma anche qualche critica da parte di chi non ha apprezzato una scelta così fuori dagli schemi. Ma lei sembra non essersi affatto pentita e, tutt’altro, difende con forza la sua decisione.

D’altronde, lo stravolgimento del look di Charlene è stato visto come un vero e proprio atto di liberazione e di ribellione. Un modo, forse, per liberarsi dell’appellativo di Principessa Triste e per rivendicare la sua personalità. Intervistata dalla rivista francese Point de Vue ha parlato di cosa l’ha spinta ad optare per un taglio asimmetrico, con una evidente rasatura su un lato del capo e, soprattutto, come hanno reagito le persone a lei più vicine.

In particolare, Alberto di Monaco è rimasto a bocca aperta per il gesto della Principessa. Quasi scioccato e sicuramente sorpreso, ha ammesso Charlene. Ma, dopo essersi abituato alla nuova immagine della sua compagna di vita, ha sorriso felice. I figli Jacques e Gabriella, invece, hanno immediatamente dimostrato di apprezzare il look della madre.

Il taglio è stato, quindi, una decisione tutta della Principessa, che ha confessato di desiderarlo già da molto tempo. Un look sicuramente insolito per un membro di una Famiglia Reale, ma Charlene non ha alcuna intenzione di tirarsi indietro di fronte alle critiche ricevute.

Certamente – ha dichiarato Charlene – di tutti i membri delle famiglie reali, probabilmente sono io quella che ha provato le acconciature più diverse, e continuerò. Questa è la mia scelta.

Ha, infine, dichiarato di aver previsto alcune delle reazioni che si sono scatenate dopo che ha mostrato l’opera dell’hair-stylist. Tuttavia, chi l’ha criticata non riceve totalmente la sua comprensione:

Non ho niente da dire, tranne che siamo nel 2021 e che in questi tempi così preoccupanti, così difficili, ci sono altri temi molto più importanti che meritano la nostra attenzione.

Charlene, in passato, ha più volte sfoggiato tagli differenti, dimostrando di apprezzare in particolar modo quelli corti e comodi. Look che, poi, hanno sempre fatto tendenza e sono stati scelti da numerose persone in tutto il mondo. Come ci sorprenderà in futuro?