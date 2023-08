7 giorni e 8 regole per innamorarsi: parola di TikToker

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

Fonte: Jam Press/Tam Kaur / IPA Tam Kaur, la TikToker svela come trovare la persona giusta

Le nostre esperienze personali ci hanno insegnato che non si finisce mai di conoscere una persona e che spesso i tradimenti più dolorosi sono messi in atto proprio da chi aveva promesso di amarci e di proteggerci. Ci hanno insegnato che sperare che qualcuno cambi a nostra immagine e somiglianza è solo tempo sprecato e che chi è destinato ad andare via, nonostante gli sforzi per trattenerlo, andrà via comunque. E allora, come si fa a riconoscere la persona giusta tra tanti?

Una domanda, questa, che tutte ci siamo poste almeno una volta nella vita e che si è trasformata, universalmente, nel più grande enigma di sempre. C’è chi si butta comunque a capofitto, pur consapevole che le delusioni sono dietro l’angolo, e chi, invece, all’inizio di una frequentazione pondera bene qualsiasi azione prima di investire tempo e sentimenti. Ma nel dubbio, intanto, che si fa?

A provare a rispondere a questa domanda ci ha pensato Tam Kaur, TikToker che vanta oltre 250.000 follower e che sembra aver trovato la formula magica per l’amore. In realtà, intendiamoci, la magia non c’entra niente. Si tratta piuttosto di una serie di regole da rispettare prima di organizzare il fatidico primo appuntamento, perché se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, è anche vero che gettare delle solide basi può aiutarci a trasformare quell’incontro in qualcosa di più. Ma in amore le regole funzionano davvero?

Come trovare la persona giusta

Utilizziamo i social per tantissime cose. Lo facciamo per comunicare con gli amici e i familiari, per conoscere nuove persone, per fare acquisti e anche per ispirarci. Certo è che mai, almeno fino a qualche anno fa, avremmo pensato di trovare proprio su queste piattaforme di intrattenimento e connessione anche dei veri e propri diktat sull’amore.

Eppure come è successo con il likeing, quell’atteggiamento reiterato tra ex che è stato intercettato su TikTok, anche le regole di Tam Kaur hanno fatto il giro del web, con un conseguente pieno di like e di condivisioni. Negli scorsi giorni, infatti, il video dell’influencer sul primo appuntamento, e pubblicato sulla celebre piattaforma di video sharing cinese, è diventato virale.

Non ci sorprende poi molto in realtà questo interesse quasi ossessivo sulla ricerca della persona giusta, perché tra serial lover, bugiardi cronici e narcisisti patologici, le delusioni collezionate sono fino a questo momento sono state fin troppe.

Lo sa anche Tam Kaur che nonostante la sua giovanissima età (22 anni), ha già sofferto per amore. Motivo per il quale ha scelto di stilare un elenco di regole da seguire, scrupolosamente, prima di intraprendere una frequentazione. Si tratta sostanzialmente di otto principi da mettere in atto prima di ogni nuovo appuntamento. E badate bene perché queste regole non solo sono ferree, ma non sono assolutamente negoziabili.

La lista, sin dalla sua pubblicazione, è diventata un vero e proprio punto di riferimento per la Gen Z, ma a guardare bene gli otto principi crediamo che possa essere applicabile a qualsiasi generazione. Del resto quando parliamo di questioni di cuore nessuno resta immune dalle delusioni, indipendentemente dall’età.

7 giorni e 8 regole per innamorarsi

Prima di scoprire nel dettaglio le 8 regole per trovare la persona giusta, e per innamorarsi, una premessa è doverosa: questi principi, infatti, fanno riferimento solo a quelle conoscenze che avvengono sui social network o sulle dating app. Un quadro, questo, che in realtà rispecchia molto bene i tempi moderni e che evidenzia quanto sia sempre più difficile incontrare la persona giusta in strada o al supermercato.

In realtà, però, iniziare una conoscenza virtualmente ha i suoi vantaggi. In questo modo, infatti, è possibile rompere il ghiaccio senza imbarazzo, intercettare eventuali interessi comuni e altre affinità e testare un’eventuale complicità per gettare le basi del primo incontro. Prima di farlo, però, vediamo cosa dice Tam Kaur a riguardo.

La prima regola della lista della TikToker, infatti, riguarda proprio l’approccio. L’influencer ha dichiarato che il modo di presentarsi dell’altro è un vero e proprio biglietto da visita. Niente “Ciao, come stai” o “Come va?”, secondo Tam si tratta di un avvicinamento banale e scontato. La ragazza ha dichiarato che ci vogliono creatività, fantasia e rispetto.

La seconda regola potrebbe far storcere il naso a molte di voi, anche solo per il suo nome. Tam Kaur, infatti, parla del “Pre-Stalk” come una fase imprescindibile al primo appuntamento. Basta un piccolo approfondimento, però, a confermare che si tratta di qualcosa di innocuo. Sostanzialmente l’influencer consiglia di informarsi sull’identità dell’altra persona sbirciando i suoi profili social. Come capire se è quella giusta? Se segue solo ragazze che non ricambiano il follow è da scartare.

Il terzo principio della lista fa riferimento alla regola dei 7 giorni. Vuol dire che dal momento del primo approccio l’altra persona ha tempo una settimana per chiedere e organizzare il primo appuntamento. Trascorso questo tempo si passa al prossimo. Il quarto, invece, richiede una buona dose di osservazione. Secondo Tam, infatti, durante il periodo trascorso a chattare e conoscersi è opportuno studiare e analizzare ogni mossa compiuta dall’interlocutore per capire se vale la pena investire tempo e sentimenti.

La quinta regola, invece, riguarda il primo appuntamento ed è applicabile, naturalmente, solo se si superano le prove precedenti. Secondo la TikToker il primo incontro deve avvenire di giorno e in un posto pubblico. Deve essere romantico e non troppo lungo. Sono banditi, inoltre, l’alcool e lo smartphone ed è richiesta educazione e sensibilità (sesta regola).

Il punto numero sette, invece, fa riferimento al carattere della persona con la quale si esce. Secondo Tam deve avere un temperamento forte e deciso. Al bando gli insicuri e gli indecisi.

L’ultima regola riguarda la chimica, quella che scatta proprio al primo incontro. Se manca l’attrazione, questo è chiaro, è inutile proseguire. Attenzione però perché anche in presenza di questa, secondo Tam, non bisogna mai essere invadenti o dare per scontati un rapporto intimo. Se la persona che abbiamo davanti ha un approccio inopportuno, allora, non è quella giusta.

La vera domanda è: funzionano queste regole? Secondo Tam Kaur assolutamente sì. La TikToker ha dichiarato che questa lista ha reso la sua vita sentimentale dieci volte migliore rispetto a prima. Non ci resta che provare per credere.