Vetri curvi in Italia: la storia di Graziana Abbruzzese tra tradizione e innovazione

Vetri curvi in Italia: la storia di Graziana Abruzzese tra tradizione e innovazione

Nel mondo del design, della nautica di lusso e dell’architettura contemporanea, il vetro curvo rappresenta la sintesi perfetta tra estetica e funzionalità. Un settore in cui l’Italia vanta un’eccellenza mondiale: Inglas Vetri, azienda con sede a Ponticelli di Santa Maria a Monte, è specializzata da mezzo secolo nella realizzazzione di vetri curvi per la nautica.

Questo prodotto non è solo questione di performance e aspetto: è sinonimo di resistenza, flessibilità e durevolezza, oltre che di un lavoro artigianale meticoloso che mescola manualità e tecnologie allo stato dell’arte. A spiegarcelo bene è Graziana Abbruzzese, la titolare di Inglas Vetri, che da semplice dipendente si è fatta strada nella società, scoprendo nel vetro curvo non solo una professione, ma un’autentica passione.

Come nasce un’eccellenza italiana

“Molte delle lavorazioni che effettuavano all’epoca erano indirizzate alla zona di Santa Maria a Monte”, spiega la sindaca di Santa Maria a Monte Manuela Del Grande. “Così i tre colleghi e amici decisero di fondare una propria ditta proprio a Ponticelli. Questa per me è una storia molto bella. Una dimostrazione di come la volontà e le capacità siano alla base di chi vuol progredire e migliorare la propria situazione socio-economica. Come è bello che i tre soci abbiano coinvolto nella compagine societaria Graziana Abbruzzese che era una semplice dipendente”.

Così inizia la storia. Poi nel 2024 Graziana Abbruzzese è stata ricevuta in Comune, come rappresentante di Inglas Vetri, per la consegna di una targa da parte della Del Grande e di Santa Maria a Monte per celebrare il cinquantennale dell’attività. Dal 1974 all’interno di Inglas Vetri sono cambiate tante cose: dall’intuizione di Giuseppe Romagnoli, Ivano Pratelli e il compianto Nedo Buzzichelli fino al talento e alla dedizione per l’appunto di Abbruzzese e del figlio di Romagnoli, Giacomo.

“La nostra è una piccola azienda con dodici dipendenti che fa parte del mercato di nicchia di vetri di alto livello,” spiega Abbruzzese con una serenità che lascia trasparire professionalità, esperienze trascorse e lo sguardo puntato verso il futuro.

“Produciamo vetri curvi per mega yacht di grandi marchi come Riva, Azimut, Ferretti e le nostre lavorazioni sono presenti in locali e store di Harrods, Cartier, Bottega Veneta e Prada, ma anche alla FAO,” prosegue Graziana Abbruzzese, mantenendo un tono pratico e sbrigativo.

I nomi che ha appena sciorinato possono far sgranare gli occhi, ma non a lei, e di certo non a Inglas Vetri, che lavora con grandi clienti, sì, ma anche con le richieste più particolari e personalizzate dei privati che possono permettersi di accedere a questo settore del lusso.

“L’intuizione che ci ha contraddistinto è stata quella di realizzare i vetri curvi che vengono realizzati adagiando il vetro, scaldato e portato allo stato della plastica, su speciali stampi. Resistono anche agli uragani. Fondamentale la formazione interna dei dipendenti”.

Da dipendente a CEO: la storia di Graziana Abbruzzese e Inglas Vetri

Graziana Abbruzzese è passata dall’essere una semplice dipendente a CEO di Inglas Vetri, e questo è accaduto non solo per via della sua determinazione o di una semplice questione di talento.

Il vetro curvo costituisce per Abbruzzese un’autentica vocazione. È un settore complesso, articolato e che richiede grande precisione manuale oltre che il coinvolgimento di dipendenti specializzati. Col tempo, Abbruzzese ha fatto delle sue capacità trasversali in ambito commerciale e artigianale un obiettivo e infine ha raggiunto il posto che meritava, in cima al team di una delle eccellenze italiane nel vetro curvo. Già, ma a cosa serve il vetro curvo?

Grazie alla sua capacità di creare superfici continue e armoniose, questo vetro produce un impatto visivo raffinato e moderno, valorizzando ambienti interni ed esterni. La sua maggiore resistenza rispetto al vetro piatto lo rende ideale per applicazioni dove sicurezza e durabilità sono fondamentali, come l’industria nautica, l’architettura e l’arredamento.

Inoltre, il vetro curvo migliora la luminosità degli spazi, aumenta il comfort visivo e consente un alto livello di personalizzazione sulla base delle richieste specifiche del cliente. Inoltre, grazie a trattamenti specifici, è possibile ottimizzarne le prestazioni in termini di isolamento termico, protezione UV e sicurezza.

Graziana Abbruzzese racconta che la sua è una storia di costante ricerca, tecnologia al servizio dell’artigianalità e di design, visionari e avveniristici, nell’eterno inseguimento della perfezione di un vetro che viene curvato fin quasi al massimo della sua raggiatura. Ad oggi, Inglas Vetri è una realtà italiana ricercata in tutto il mondo, a cui i clienti sanno di poter domandare lavorazioni particolari e di prestigio con la certezza di ricevere un prodotto di elevatissima qualità.

Dietro questa meticolosità c’è una donna, Graziana, un grande faro che, con la sua luce, illumina la strada per le donne che ambiscono a far conoscere le loro opere in tutto il mondo.

“Noi non ci fermiamo mai nello sperimentare e trovare soluzioni nuove da proporre al cliente,” conclude Graziana, mettendo l’accento sul motore di un’azienda così specializzata, ovvero la ricerca e lo sviluppo in costante movimento.