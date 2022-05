Lavatrice, come salvare un maglione infeltrito col bicarbonato

Tra i danni più comuni con cui si può avere a che fare nel mondo casalingo è quello di ritrovarsi davanti a un maglione infeltrito senza avere la minima idea di come si possa risolvere il problema o addirittura se sia anche solo possibile risolverlo. A tutto (o quasi) c’è un rimedio, e questo è anche il caso dei maglioni che può capitare di ridurre in brutte condizioni per via di un lavaggio sbagliato. Tutto ciò che occorre è un prodotto che tutti abbiamo in casa: il bicarbonato.

Maglione infeltrito, come salvarlo con il bicarbonato

Sarà capitato a tutti, almeno una volta nella vita, di ritrovarsi immersi nella grande disperazione convinti di aver rovinato il proprio maglione preferito e, risvolto tragico, di doverlo buttare per forza. A volte può succedere, quando il danno è talmente grande da essere irrimediabile, ma il più delle volte non bisogna perdersi d’animo perché la soluzione è proprio dietro l’angolo e soprattutto alla portata di tutti.

Proprio così, un maglione infeltrito spesso non è per sempre! Attraverso un piccolo trucchetto casalingo si può salvare il nostro capo preferito da un brutto destino, anche quando tutto sembra essere andato perso. Tutto ciò di cui si ha bisogno è un po’ di bicarbonato, insieme a tre litri d’acqua a temperatura ambiente, una bacinella e un cucchiaio. Ma come si può recuperare un maglione infeltrito con del semplice bicarbonato? Il procedimento è semplicissimo: vi basterà riempire la bacinella o un comune secchio con l’acqua (è molto importante che non sia calda); dopodiché bisognerà versare 4 o 5 cucchiai di bicarbonato all’interno e immergere il capo d’abbigliamento nella miscela. L’effetto non sarà immediato, infatti bisognerà lasciarlo in ammollo per un giorno intero prima di poterlo risciacquare e asciugare. Il risultato, però, sarà sicuramente quello sperato e sono tantissime le testimonianze sulla buona riuscita di questo piccolo trucco casalingo.

Maglione infeltrito, perché succede: gli errori da non fare

Rovinare un vestito nella vita è un’esperienza che quasi tutti prima o poi vivono, specialmente se non si è grandi esperti di lavatrice o di lavaggi in generale e si presta poca attenzione ad alcuni particolari che potrebbero fare sempre la differenza.

Quando ci si trova davanti a un maglione di lana infeltrito e rimpicciolito, vuol dire che è avvenuto un cambiamento legato allo stato del tessuto, il quale improvvisamente appare più spesso alla vista e al tatto, dando la sensazione di essere un vero e proprio feltro. Il motivo è molto semplice: non si è stati attenti abbastanza. Ci sono alcune accortezze infatti da dover tenere in considerazione quando si ha a che fare con un tessuto così delicato: l’acqua, ad esempio, non è un nemico per la lana, ma solo se è a temperatura ambiente. L’utilizzo di acqua bollente arreca dei danni ai vestiti e spesso potrebbe essere difficile rimediare al problema. Anche utilizzare un detersivo troppo aggressivo potrebbe causare danni e rovinare in modo permanente il tessuto delicato, per questo è consigliato l’uso di saponi che non creino effetti indesiderati.