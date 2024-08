Come pulire e rendere bianco il wc con l’acido citrico

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Pulire il wc – specie quando ci sono incrostazioni – può diventare un’impresa. La soluzione è l’acido citrico che igienizza, pulisce a fondo e rende il wc bianchissimo.

Cos’è l’acido citrico

L’acido citrico è una sostanza che in Natura favorisce i processi metabolici delle cellule. Non a caso sono tantissimi gli alimenti ricchi di acido citrico, soprattutto gli agrumi.

Il nome di questa sostanza – non a caso – deriva da citrus, che significa limone. Venne infatti estratta per la prima volta da questo frutto. L’acido citrico ha numerosi usi e possiamo trovarlo in tantissimi prodotti con la funzione di conservante ed emulsionante.

Viene usato anche per alcuni trattamenti di bellezza e nelle pulizie come ingrediente naturale ed economico.

Come pulire il wc con l’acido citrico

L’acido citrico, non a caso, è ottimo per eliminare le incrostazioni di calcare che si formano nel wc, garantendo una pulizia profonda. Per utilizzarlo al meglio mescola un bicchiere di questa sostanza, aggiungendo un po’ di detersivo per i piatti.

Versa sulle incrostazioni e lascia agire qualche minuto, poi risciacqua. In alternativa puoi spargere un misurino di prodotto sul fondo del water e far agire per tutta la notte.

Per coprire la seduta e il coperchio del wc invece usa sale e acqua calda mescolati insieme. Passa la sostanza su tutta la struttura usando un panno umido e asciugando con cura.

Perché usare l’acido citrico

L’acido citrico possiede moltissimi vantaggi ed è un prodotto multiuso, particolarmente versatile nell’ambiente domestico. Consente di risparmiare sui prodotti per la pulizia di casa poiché è economico e ne basta una piccola dose.

Inoltre è ecosostenibile ed ecologico, ottimo per rispettare l’ambiente, rinunciando ai detergenti più inquinanti e aggressivi.

Facile da usare, è anche sicuro e per utilizzarlo nella maggioranza dei casi basta diluirlo nell’acqua, lasciando che si sciolga.

Come usare l’acido citrico in casa

Oltre che per la pulizia del wc, l’acido citrico si può sfruttare per tantissimi altri usi. La sua formulazione infatti lo rende un vero e proprio supereroe per la manutenzione e la pulizia della casa.

Scopriamo insieme tutti gli usi di questa sostanza.

Decalcificante per elettrodomestici

L’acido citrico è un ottimo decalcificante per gli elettrodomestici. Per usarlo in questo modo ti basterà mescolarlo con l’acqua, ottenendo una soluzione. Utilizzala per rimuovere i depositi di minerali e il calcare dai bollitori, dalle caffettiere, dal ferro da stiro e dalla lavastoviglie.

Ti basterà far scorrere questa soluzione all’interno del ciclo dell’elettrodomestico. In pochi minuti sarà pulito e funzionerà al meglio!

Detergente multiuso

L’acido citrico ha una base acida, per questo è un perfetto detergente per tutta casa. Diluiscilo con dell’acqua e versalo in uno spruzzino per ottenere una soluzione contro il calcare ostinato.

Ti consentirà di pulire lavandini, rubinetti, piani di lavoro e tantissime altre superfici.

Brillantante per la lavastoviglie

Se cerchi un brillantante ecologico per la tua lavastoviglie fai così: diluisci in acqua l’acido citrico, poi versalo direttamente nello scomparto per il brillantante della lavastoviglie. In questo modo renderai piatti e bicchieri brillanti, evitando opacità di qualsiasi tipo.

L’acido citrico infatti consente di eliminare i residui di detersivo e di sciogliere i depositi di materiale, prevenendo la formazione di macchie e aloni.

Ammorbidente in lavatrice

L’acido citrico si può usare anche per “addolcire l’acqua”, rendendo i capi più morbidi e per ravvivare i tessuti bianchi e colorati. Per sfruttare questo suo potere utilizzalo al posto dell’ammorbidente in lavatrice, inserendolo direttamente nel cestello con un misurino.

Durante il lavaggio ti aiuterà anche a rimuovere tutti i residui di sapone e ti consentirà di prevenire l’ingiallimento dei capi, mantenendo i tessuti come nuovi.

Antiruggine

L’acido citrico è un ottimo rimedio naturale per eliminare le macchie di ruggine – anche quelle più ostinate – da piastrelle, lavandini e vasche. Per farlo crea una pasta utilizzando acqua e acido citrico, poi strofinala sulla zona interessata.

Lascia riposare qualche minuto, infine strofina con una spugna oppure una spazzola. La superficie tornerà subito lucente e come nuova!

Deodorante e rinfrescante

L’acido citrico è inoltre un ottimo deodorante naturale. Permette di eliminare nelle varie stanze della casa (in particolare in cucina) odori sgraditi. Puoi usarlo per cancellare i cattivi odori nei bidoni della spazzatura oppure nel frigorifero.

Cospargi un po’ di polvere dove vuoi e lascia agire, poi risciacqua con acqua tiepida.

Dove comprare l’acido citrico

L’acido citrico si può acquistare allo stato puro e usare poi in varie dosi per pulire, disincrostare e igienizzare. Si presenta in forma di polvere cristallina bianca o granuli.

Ha un prezzo fra i 10-15 euro al chilo e si può acquistare in erboristeria, nei negozi online oppure nei negozi di prodotti biologici o naturali.

Le controindicazioni dell’acido citrico

L’acido citrico è una sostanza piuttosto sicura poiché è naturale. Va però ricordato che si tratta sempre di un composto acido, per questo sarebbe preferibile maneggiarlo con cautela.

Non toccarlo mai a mani nude e indossa sempre i guanti quando lo usi per fare le pulizie. Evita il contatto con gli occhi e fai attenzione a non ingerirlo o inalarlo.

Anche nell’uso sarebbe preferibile usare qualche attenzione in più. Non usarlo mai puro sui tessuti, nè su alcune superfici delicate come il marmo, la pietra o il legno.